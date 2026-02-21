Les nouveaux trolleys de La Chaux-de-Fonds prêts au départ

Les habitants de La Chaux-de-Fonds ont eu l’occasion de découvrir leurs nouveaux trolleybus déperchables ce vendredi. TransN a invité le public à assister à la course inaugurale qui a relié la gare de La Chaux-de-Fonds à Charrière sans arrêts intermédiaires. Pour l’occasion, la course était gratuite pour l’ensemble des passagers. À l’heure actuelle, seule la ligne 302 (Tourbillon – Charrière) est équipée de ses nouveaux véhicules mais à terme, les trolleybus desserviront également les lignes 304 et 301. Ces nouveaux véhicules doivent permettre de moderniser le réseau, tout en offrant une solution de transport plus respectueuse de l’environnement. /mlm-ero