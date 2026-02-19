Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Le comité de l’association des prestataires touristiques du Val-de-Travers a proposé mercredi ...
Les Vallonniers sont attachés à leur petite fée

Le comité de l’association des prestataires touristiques du Val-de-Travers a proposé mercredi soir de remplacer la mascotte de la petite fée par celle d’un tichodrome. Une proposition balayée à l’unanimité.

Salle comble, mercredi soir, lors de l'assemblée générale de Destination Val-de-Travers à Buttes.

Les Vallonniers tiennent mordicus à leur petite fée. Réunis mercredi soir en assemblée générale à Buttes, une quarantaine de prestataires touristiques a refusé à l’unanimité de remplacer cet emblème par une mascotte de tichodrome. Cet oiseau était une proposition du comité de l’association faitière Destination Val-de-Travers. Quatre projets – issus d’une réflexion menée par des étudiants – étaient sur la table. Mais très rapidement, les acteurs du tourisme vallonnier ont signifié qu’il était exclu de remplacer la fée verte.

Certes, il faut peut-être « la remettre au goût du jour et l’adapter » ont indiqué certains intervenants. Au finale, l’assemblée a validé à l’unanimité moins deux abstentions le principe que « la mascotte doit rester une fée ». « Ce n’est pas un échec », estime Laure von Wyss, coordinatrice de Destination Val-de-Travers. « C’était important aujourd’hui qu’on choisisse tous ensemble une mascotte, un personnage qui nous parle ». L’idylle avec la fée est appelée à se poursuivre.

Deux dessinateurs ont été retenus pour imaginer cette future représentation. Ils ont obtenu chacun 9 voix – sur la quarantaine de personnes présentes. Suffisant pour légitimer leur travail ? Oui, estime Laure von Wyss, « car personne ne s’y est opposé » lors de l’assemblée générale.

Auteur de la petite fée dans les années 1990 Michel Riethmann sera approché et il lui sera proposé de participer d’une manière ou d’une autre au projet. /aju

Entretien avec Laure von Wyss, coordinatrice de Destination Val-de-Travers :

Ecouter le son


Actualisé le

 

