Le Locle s’offre une nouvelle image (pour moins de 10'000 francs)

La Ville du Locle change d’identité visuelle. La Commune s’est offert un nouveau logo. Pas de révolution : la nouvelle image, « plus épurée et contemporaine », selon les autorités, s’inspire largement de l’ancienne, vieille d’une trentaine d’années. On y retrouve les évocations de la montagne, de l’eau (le bied, le Doubs) et de l’horlogerie. La mention des Brenets, apparue en 2021 sur le logo transitoire après la fusion des deux communes, disparaît. Elle a fait naître « quelques confusions sur la dénomination officielle », témoigne le Conseil communal.

« L’objectif, c’était quand même de garder l’esprit du logo historique auquel la population était attachée, mais de pouvoir le moderniser », explique Michaël Berly, le président du Conseil communal.