Le Locle s’offre une nouvelle image (pour moins de 10'000 francs)

La Mère-Commune change de logo. Le nouveau s’inspire largement de l’ancien, sous une forme ...
Le Locle s’offre une nouvelle image (pour moins de 10'000 francs)

La Mère-Commune change de logo. Le nouveau s’inspire largement de l’ancien, sous une forme « plus moderne ». Exit la mention « Le Locle qualité de vie ».

Le nouveau logo du Locle. (Photo : Ville du Locle) Le nouveau logo du Locle. (Photo : Ville du Locle)

La Ville du Locle change d’identité visuelle. La Commune s’est offert un nouveau logo. Pas de révolution : la nouvelle image, « plus épurée et contemporaine », selon les autorités, s’inspire largement de l’ancienne, vieille d’une trentaine d’années. On y retrouve les évocations de la montagne, de l’eau (le bied, le Doubs) et de l’horlogerie. La mention des Brenets, apparue en 2021 sur le logo transitoire après la fusion des deux communes, disparaît. Elle a fait naître « quelques confusions sur la dénomination officielle », témoigne le Conseil communal.

« L’objectif, c’était quand même de garder l’esprit du logo historique auquel la population était attachée, mais de pouvoir le moderniser », explique Michaël Berly, le président du Conseil communal. 

Michaël Berly : « On est au-dessous de 10'000 francs pour ce nouveau logo. »

Ecouter le son

Le nouveau logo, qui devrait s'imposer sur tous les supports d'ici la fin de l'année, a coûté « cinq à 6’000 francs sans compter le travail à l’interne et les impressions », a déclaré le Conseil communal en conférence de presse. Le logo « Le Locle qualité de vie » ne sera plus utilisé. /comm-vco


