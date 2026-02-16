« Ma Commune à la Une » : les 100 ans de Littoral Région

Chaque lundi, « La Matinale » s'arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.
Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Le Littoral Ouest neuchâtelois célèbre cette année un double anniversaire emblématique : les 100 ans de Littoral Région et les 120 ans de sa société éditrice, l’Imprimerie Baillod SA, entreprise familiale aujourd’hui installée à Bevaix. Né en 1926 sous la forme d’un modeste « Bulletin d’annonces » créé à la demande des commerçants et des habitants, l’hebdomadaire gratuit a traversé les époques, changé de nom, de format et élargi progressivement sa zone de diffusion. De Boudry à La Grande Béroche, il s’est imposé comme un témoin privilégié de la vie communale, culturelle et associative, en restant fidèle à sa vocation première : raconter la région à hauteur d’habitants.

Pour Nicolas Bringolf, journaliste au sein de la rédaction, cette longévité s’explique par un ancrage local fort et une relation de confiance tissée au fil des générations. Si le paysage médiatique s’est fragilisé et que les journaux gratuits ne bénéficient pas d’aides publiques, Littoral Région continue de miser sur la proximité, la visibilité offerte aux acteurs locaux et le soutien de ses annonceurs. Adossé à une imprimerie familiale active à l’échelle romande, le titre conserve une identité profondément régionale, démontrant qu’un journal de proximité peut encore, un siècle plus tard, faire écho aux réalités et aux engagements d’un territoire.

« Ma Commune à la Une » revient le lundi 3 mars 8h15, en compagnie de l’Hebdo des Montagnes. Le Ô représenté par Anthony Picard. /rde


 

