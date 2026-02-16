La Fête des Vendanges 2026 placée sous le signe de « L’alchimie des sens »

Le thème de la 99e édition de la Fête des Vendanges de Neuchâtel est désormais connu. Intitulé ...
La Fête des Vendanges 2026 placée sous le signe de « L’alchimie des sens »

Le thème de la 99e édition de la Fête des Vendanges de Neuchâtel est désormais connu. Intitulé « L’alchimie des sens », il guidera l’ambiance de la manifestation prévue du 25 au 27 septembre.

Le Corso fleuri et les cortèges d’enfants s’inspireront du thème « L’alchimie des sens » lors de la Fête des Vendanges 2026 à Neuchâtel. (Photo : Bertrand Pfaff) Le Corso fleuri et les cortèges d’enfants s’inspireront du thème « L’alchimie des sens » lors de la Fête des Vendanges 2026 à Neuchâtel. (Photo : Bertrand Pfaff)

La 99e édition de la Fête des Vendanges de Neuchâtel se déroulera du 25 au 27 septembre 2026 sous le thème « L’alchimie des sens ». Sélectionné parmi une centaine de propositions issues du public, ce choix s’est imposé au sein du comité, indique un communiqué des organisateurs publié ce lundi.

Pour Alexia Quesada Paz, présidente de la commission communication, il s’agit d’un thème « très ouvert, mystérieux, qui interroge, à la fois flou et poétique », laissant une large place à l’interprétation. Cinq propositions avaient été retenues pour la finale, rendant la décision plus délicate que d’ordinaire.

Le Corso fleuri du dimanche s’inspirera de ce thème, tout comme le cortège des enfants prévu le samedi après-midi. Pour Yvan Flühmann, responsable du Corso fleuri, le défi est de taille, « ce thème ne sera pas facile à exploiter, mais c’est un joli défi à relever. »

Pour la troisième année consécutive, les élèves de l’Académie de Meuron seront chargés de concevoir l’affiche officielle de l’événement. /comm-ero


