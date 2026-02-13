Le Val-de-Travers échappe à la flotte

Pas de panique, les précipitations sont sous contrôle. Au Val-de-Ruz, aucune inondation n’a été signalée aux pompiers, affirme le commandant du Service de défense incendie, David Balmer. Les eaux de ruissellement se sont écoulées naturellement. Par mesure de précaution, des panneaux préventifs ont tout de même été installés à travers les champs.





Du côté de l'Areuse

En revanche, au Val-de-Travers, la pluie a causé deux inondations. Sur la rive gauche et la rive droite de L’Areuse ainsi que dans un bâtiment industriel, à Buttes. Des débordements sans dégâts, selon le commandant du SDIS Val-de-Travers, Patrick Piaget. Car depuis 2024, un nouveau système de gestion des crues est en place. Et il porte ses fruits. Grâce à une sonde installée au vieux pont, à Travers. Le SDIS reçoit une alerte lorsque l’altitude du cours d’eau atteint un certain niveau. Cette installation permet de gérer les crues en amont et de diminuer le personnel nécessaire sur les lieux. Le dispositif a été activé dès mardi soir, et sera encore en place jusqu’au début de la semaine prochaine, au moins. /raf