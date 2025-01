L’Areuse « sous contrôle » à Travers

Jusque-là, ça va. Comme c’est souvent le cas en hiver, le niveau de l’Areuse au Val-de-Travers a passablement augmenté cette semaine en raison des fortes pluies, mais aussi de la fonte de la neige tombée ces dernières semaines. À certains endroits, la rivière est impressionnante, et comme toujours, c'est vers Travers que les regards se tournent. Le village est connu pour avoir essuyé de nombreuses inondations, en particulier ces dernières années. La Commune de Val-de-Travers a investi l’année dernière dans du nouveau matériel : deux motopompes qui ont d’abord servi l’été dernier en Valais, lors des inondations à Sierre notamment. Elles ont aussi été « inaugurées » sur l’Areuse à Travers l’automne dernier. Les deux appareils se trouvent sur les rives de la rivière dans le village, ils ont été installés en décembre et ont été utilisés trois fois depuis dimanche.

Un nouveau système est donc en place depuis l'été passé pour gérer au mieux les crues à Travers. « Ce qui change fondamentalement, c’est qu’une sonde a été installée au vieux pont. Elle mesure l’altitude du cours d’eau et à certaines altitudes, on reçoit des SMS. Ça nous permet d’anticiper l’installation des pompes », précise le commandant du SDIS Val-de-Travers, Patrick Piaget. Avant cela, les sapeurs-pompiers installaient les pompes « les pieds dans l’eau. »