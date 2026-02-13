La nouvelle cheffe de l’Église d’Angleterre et de la Communion anglicane internationale vient de prendre ses fonctions. Sarah Mullally est la première femme élue à la tête d’une institution créée au 16e siècle. Malgré tout, la place des femmes reste un sujet épineux. Selon une organisation active sur cette question, il existe encore de nombreuses discriminations et du sexisme. Les femmes n’ont accès à la prêtrise que depuis 1994 et à l’épiscopat depuis 2005. Elles n’ont toutefois pas un statut égal aux hommes. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :
« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane
