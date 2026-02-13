« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Sarah Mullally, 63 ans, a récemment pris ses fonctions comme nouvelle cheffe de l’Église d’Angleterre ...
« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Sarah Mullally, 63 ans, a récemment pris ses fonctions comme nouvelle cheffe de l’Église d’Angleterre et de la Communion anglicane internationale.

Sarah Mullally a pris ses fonctions récemment. (Photo : Jordan Pettitt/PA via AP). Sarah Mullally a pris ses fonctions récemment. (Photo : Jordan Pettitt/PA via AP).

La nouvelle cheffe de l’Église d’Angleterre et de la Communion anglicane internationale vient de prendre ses fonctions. Sarah Mullally est la première femme élue à la tête d’une institution créée au 16e siècle. Malgré tout, la place des femmes reste un sujet épineux. Selon une organisation active sur cette question, il existe encore de nombreuses discriminations et du sexisme. Les femmes n’ont accès à la prêtrise que depuis 1994 et à l’épiscopat depuis 2005. Elles n’ont toutefois pas un statut égal aux hommes. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

« En Boîte » : Enga

« En Boîte » : Enga

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 18:30

Barak laisse place au Spot

Barak laisse place au Spot

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 17:03

La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 16:26

Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Articles les plus lus

L’ECAP dresse le bilan 2025 des sapeurs-pompiers neuchâtelois

L’ECAP dresse le bilan 2025 des sapeurs-pompiers neuchâtelois

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 12:30

Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Trois projets en faveur de l’autonomie des personnes handicapées soutenus par le Canton

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

La 41e Marche du 1er Mars prête à se mettre en route

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 16:26

Barak laisse place au Spot

Barak laisse place au Spot

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 17:03

Alain Ribaux : « les gens sont attachés à la LNM »

Alain Ribaux : « les gens sont attachés à la LNM »

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 11:32

Résistance ou séduction pour les nouveaux cépages ?

Résistance ou séduction pour les nouveaux cépages ?

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 12:11

L’ECAP dresse le bilan 2025 des sapeurs-pompiers neuchâtelois

L’ECAP dresse le bilan 2025 des sapeurs-pompiers neuchâtelois

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 12:30

Nouvelles patinoires de La Chaux-de-Fonds : fondation créée

Nouvelles patinoires de La Chaux-de-Fonds : fondation créée

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 14:48