La clé de sol de la Nuit de la photo

Toute la subjectivité qu’un objectif peut apporter… La 13e édition de la Nuit de la photo, c’est samedi à La Chaux-de-Fonds. À cette occasion, les travaux de 31 photographes sont projetés sur huit écrans à travers la ville, « entre grands noms de la photographie internationale et regards contemporains engagés », selon les organisateurs de l’événement. Expositions et conférences sont également au programme.

Le Neuchâtelois Marc Renaud, photographe documentaire, fait partie de la sélection. Il expose également ses clichés au Club 44 jusqu’à samedi. L’occasion d’évoquer « Épidermes », son projet photographique qui fait l’objet d’un livre paru aux éditions Nichette.