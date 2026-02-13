La clé de sol de la Nuit de la photo

Le photographe neuchâtelois Marc Renaud et son travail consacré au thème du sol fait partie ...
Le photographe neuchâtelois Marc Renaud et son travail consacré au thème du sol fait partie des incontournables de la 13e édition de la Nuit de la photo, samedi à La Chaux-de-Fonds.

Marc Renaud, photographe documentaire, était présent ce matin dans La Matinale.

Toute la subjectivité qu’un objectif peut apporter… La 13e édition de la Nuit de la photo, c’est samedi à La Chaux-de-Fonds. À cette occasion, les travaux de 31 photographes sont projetés sur huit écrans à travers la ville, « entre grands noms de la photographie internationale et regards contemporains engagés », selon les organisateurs de l’événement. Expositions et conférences sont également au programme.

Le Neuchâtelois Marc Renaud, photographe documentaire, fait partie de la sélection. Il expose également ses clichés au Club 44 jusqu’à samedi. L’occasion d’évoquer « Épidermes », son projet photographique qui fait l’objet d’un livre paru aux éditions Nichette.

Une des photos de Marc Renaud pour son projet « Épidermes ». (Photo : Marc Renaud)

Le fil rouge, c’est le sol. « Ça parait un peu rébarbatif comme thème », reconnait l’artiste basé à St-Blaise, invité vendredi dans la Matinale RTN. C’est en assistant à une visite guidée dans un cimetière qu’il a été inspiré : « J’ai été surpris par la variété des thèmes qu’on rencontre dans un cimetière. En particulier, on parle beaucoup des sols. C’est lors de cette visite que j’ai décidé de me focaliser sur ce thème-là. » Pour le photographe, « on peut raconter beaucoup d’histoires humaines très fascinantes, surprenantes, autour des sols », qu’il décrit comme « une ressource non-renouvelable très fragile et très importante dans nos vies. » /sma

Une autre photo du Neuchâtelois. (Photo : Marc Renaud)


