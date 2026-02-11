Un besoin de près de 600 nouveaux lits en EMS

L’accueil de court séjour : le maillon central

Derrière cette question des infrastructures, des bâtiments, il y a la trajectoire des personnes âgées. « On ne pourra pas mettre tout le monde en EMS. » Il faudra donc trouver des solutions alternatives pour maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. « Il y a donc des prestations intermédiaires qui sont dites centrales, entre le domicile, l’hôpital et l’EMS » qui devront être développées. Il s’agit notamment de l’accueil de jour et le court séjour qui est un maillon central de la trajectoire des personnes âgées. « 60% des gens qui sont en court séjour à un moment donné, au sortir de l’hôpital par exemple, retournent à domicile. »

Fabienne Wyss Kubler rappelle que dans les EMS « il y a le M de médical et le S de social. Et tout l’enjeu c’est de maintenir et de développer la notion de lieu de vie. » Grâce au développement de soins à domicile, les personnes qui entrent ou vont entrer en EMS le seront en raison d’une grande vulnérabilité ou de développement de problèmes cognitifs. Les centres médicosociaux vont « avoir une population différente, avec tout l’enjeu de la mixité. » /sma