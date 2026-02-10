Les travaux de l’EMS des Charmettes sont officiellement lancés

La première pierre de l’extension de l’EMS des Charmettes a été posée mardi. L’objectif est ...
La première pierre de l’extension de l’EMS des Charmettes a été posée mardi. L’objectif est d’agrandir la capacité d’accueil pour les courts et longs séjours. L’extension devrait être finie d’ici le début du printemps 2027.

L'avancée du chantier de l'extension de l'EMS des Charmettes.

Étape symbolique pour l’EMS des Charmettes à Neuchâtel. La pose de la première pierre de l’extension du bâtiment a eu lieu mardi matin. Cet agrandissement vise à augmenter la capacité d’accueil du home. Le nouveau bâtiment sera dédié aux courts séjours avec la création de 30 lits dans des chambres individuelles. Les résidents présents pour peu de temps y déménageront lorsque les travaux seront achevés. L’établissement actuel servira principalement pour les longs séjours. Grâce au déplacement des courts séjours vers le nouveau bâtiment, 17 lits seront à nouveau prêts à accueillir de nouveaux résidents.

En plus de l’augmentation de la quantité de lits, de nouveaux espaces communs vont être créés. « On aura aussi une nouvelle salle à manger et de nouveaux locaux pour le personnel, plus adaptés à leur activité », décrit Claude-Alain Roy, directeur de l’EMS des Charmettes.

Claude-Alain Roy : « Il y aura aussi de nouveaux espaces collectifs. »

L’agrandissement du home des Charmettes à Neuchâtel est devisé à 12 millions de francs. Pour l’instant, les travaux ont pris deux semaines de retard en raison du mauvais temps. Ils doivent normalement s’achever au début du printemps 2027.

Les travaux pour les bases de la nouvelle bâtisse ont commencé en octobre 2025. Malgré les craintes du directeur du home, les nuisances ne semblent pas déranger les résidents. « Je pense qu’il y a des résidents qui ne savent même pas qu’il y a des travaux », explique Claude-Alain Roy. Avec l’extension du bâtiment, il n’y a pas de changement pour le moment. Mais lorsque les travaux seront terminés, le personnel va s’agrandir et l’organisation va évoluer. /lmo

Claude-Alain Roy : « On avait peur que les travaux soient dérangeants. »

