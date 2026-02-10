Les travaux de l’EMS des Charmettes sont officiellement lancés

Étape symbolique pour l’EMS des Charmettes à Neuchâtel. La pose de la première pierre de l’extension du bâtiment a eu lieu mardi matin. Cet agrandissement vise à augmenter la capacité d’accueil du home. Le nouveau bâtiment sera dédié aux courts séjours avec la création de 30 lits dans des chambres individuelles. Les résidents présents pour peu de temps y déménageront lorsque les travaux seront achevés. L’établissement actuel servira principalement pour les longs séjours. Grâce au déplacement des courts séjours vers le nouveau bâtiment, 17 lits seront à nouveau prêts à accueillir de nouveaux résidents.

En plus de l’augmentation de la quantité de lits, de nouveaux espaces communs vont être créés. « On aura aussi une nouvelle salle à manger et de nouveaux locaux pour le personnel, plus adaptés à leur activité », décrit Claude-Alain Roy, directeur de l’EMS des Charmettes.