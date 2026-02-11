Léa Doffey, « heureuse d’avoir représenté son pays et d’être allée aussi loin »

La 13e saison de la Star Academy s’est achevée samedi dernier. Pour la première fois, une candidate suisse, Léa Doffey, est parvenue jusqu’à la finale du télécrochet. La Biennoise s’est finalement inclinée avec le sourire face à Ambre. Elle a accordé un entretien à RTN.
D'ici la fin de la semaine, elle quittera Paris pour retrouver dans sa ville natale le temps d'une petite semaine de pause, avant d'entamer les répétitions de la tournée. Entretien.
Léa Doffey : « Je suis très reconnaissante envers le public. »
Enfermer une Suissesse et une Belge dans un château rempli de Français donne lieu à une cohabitation de vocabulaire qui fait toujours rire. On est notamment revenu avec Léa sur la potentielle entrée dans le dictionnaire d'un nouveau mot, grâce à la 13e volée de la Star Academy…
« On se faisait taper sur les doigts parce qu’on disait un linge et pas une serviette ! »
Les élèves de l’émission se sont aussi lancés, durant la saison, dans l’écriture de leur nouvel hymne : « Des étoiles plein les yeux ». Nous avons évoqué ensemble ce processus créatif. /jre-pch