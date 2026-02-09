Pierre Jaquet-Droz, le Chaux-de-Fonnier qui rencontra le roi d’Espagne

C’est l’histoire d’un Chaux-de-Fonnier parti à la rencontre du roi d’Espagne. Pierre Jaquet-Droz était un horloger du XVIIIᵉ siècle particulièrement talentueux. Jouissant déjà d’une solide réputation en Suisse, il est encouragé par le gouverneur de la principauté de Neuchâtel, George Keith, à se rendre en Espagne afin de présenter ses créations au roi Ferdinand VI, amateur de pendules.

C’est ainsi que Pierre Jaquet-Droz, en compagnie de son beau-père Abram-Louis Sandoz et de son ouvrier Jacques Gevril, prend la route en avril 1758 avec six de ses plus belles pendules. Sept mois plus tard, Pierre Jaquet-Droz revient à Neuchâtel enrichi de 20’000 pistoles d’or – l’équivalent de trois grandes fermes neuchâteloises –, de l’admiration de la cour espagnole et d’une réputation désormais européenne.