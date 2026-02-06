Une ambulance ukrainienne criblée de balles s’arrête à Neuchâtel

La surprise transparaît sur le visage des passants. Devant eux, remorquée par une camionnette, une ambulance passe. Cabossée, criblée de balles, les vitres ont disparu, le pare-chocs est à moitié arraché. Cette ambulance vient d’Ukraine. En intervention en 2022 à Kharkiv, elle a été prise pour cible par un drone. Une mine d’abord, des tirs ensuite. Les passagers à bord ont miraculeusement survécu.





Une tournée européenne

Au volant de la camionnette qui la remorque : Franck Labourey. Il a créé le groupe « Les Anges de la route pour l’Ukraine », qui regroupe plusieurs associations d’entraide pour l’Ukraine. Cette initiative est née il y a quelques années, après que Franck Labourey s'est rendu sur le terrain pour « amener 12 ambulances, six camions de pompiers et d’autres véhicules ». Témoin des dégâts sur place, il a alors décidé de se mobiliser pour « sensibiliser les gens ».



