Un deuxième point de vente pour le seul poissonnier de La Chaux-de-Fonds

Un nouveau projet qui peut surprendre lorsque l’on sait que, dans la région, la clientèle se fait discrète dans les poissonneries : « C’est toujours compliqué, on est dans une région de montagnes, il n’y a pas tout le monde qui mange du poisson. Ici, c’est plutôt la viande et le fromage. Bien sûr, on travaille bien durant les fêtes, mais ce n’est pas le cas toute l’année », relève-t-il.

À cela vient s’ajouter une conjoncture économique difficile. Une réalité que Manuel Porchia ressent : « On a vu l’an passé, en 2025, que le panier moyen a légèrement baissé. C’est clair : avec le chômage et un contexte économique plus tendu, ça devient compliqué pour tout le monde, donc chacun fait attention à ses dépenses », observe-t-il.





La clientèle est là

Dans ce contexte, la concurrence de la grande distribution pèse aussi. À quelques mètres seulement de son magasin, elle propose elle aussi des produits des lacs et de la mer. La question se pose donc de savoir si une partie de la clientèle ne privilégie pas le poisson congelé disponible en rayon, plutôt que l’assortiment frais d’un commerce spécialisé. D’autant plus que, dans l’imaginaire collectif, les produits proposés par un commerçant indépendant sont souvent perçus comme plus chers. Une idée que nuance Manuel Porchia : « C’est peut-être une question de prix, ou pas, parce qu’on n’est pas forcément plus chers que les grandes surfaces, même avec du poisson frais. »

Le patron de « Sur les quais » estime malgré tout qu’il existe encore une place pour les poissonniers, notamment grâce à la diversité des produits proposés : « Je pense qu’il y a quand même un avenir : il y a encore une population qui mange du poisson. C’est vrai que ce n’est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu’il y a toujours un intérêt à avoir une poissonnerie. Ici, on a surtout des produits que personne n’a ailleurs dans le canton. »