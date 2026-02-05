Le canton de Neuchâtel franchit le cap des 180'000 habitants en 2025

Le canton de Neuchâtel franchit le palier des 180'000 habitants en 2025 : un record dans son histoire. La population neuchâteloise a augmenté de 853 personnes, soit une hausse de 0,48% par rapport à 2024 poursuivant son augmentation pour la cinquième année consécutive, indique le communiqué du canton. Parmi les nouveaux arrivants, 703 sont des ressortissants étrangers et 150 sont de nationalité suisse.

Les résultats du recensement annuel précisent que les quatre régions du canton connaissent une augmentation de leur population. Au total, pas moins de 17 communes enregistrent une hausse sur les 24 du canton. C’est le Littoral qui a séduit le plus avec un total de 530 nouveaux arrivants, soit une progression de 0,54%, suivi de près par les Montagnes qui recensent 271 nouveaux venus (+0.51%). Le Val-de-Travers gagne 29 personnes et le Val-de-Ruz 23 pour des hausses de respectivement 0,25% et 0.13%. Au niveau communal, c’est La Chaux-de-Fonds qui affiche la plus forte hausse avec 277 nouvelles personnes. Elle devance la ville de Neuchâtel et La Grande Béroche qui comptabilisent 150 et 133 nouveaux habitants. /comm-mlm