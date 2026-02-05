Des batteries subventionnées à Neuchâtel

L'État de Neuchâtel veut encourager financièrement la pose de batteries permettant de stocker l’électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques existants ou nouveaux. Le soutien cantonal va s'élever dès le 1er mars à 800 francs par dispositif, complété par 80 francs par kilowattheure (kWh) de capacité de stockage.

« Cette mesure vise à augmenter l’autoconsommation de l’électricité solaire locale afin de renforcer l’approvisionnement électrique renouvelable du canton », indique jeudi le Conseil d'État dans un communiqué. Le soutien cantonal représente environ 15 à 20% du prix d’acquisition, pour une installation moyenne de 12 kWh – suffisante pour un ménage de quatre personnes.

« L’objectif de cette subvention est aussi de maintenir la bonne croissance du solaire face à la baisse progressive des tarifs de reprise », ajoute l'État. Cela permettra aux particuliers d’augmenter la rentabilité des infrastructures photovoltaïques, en emmagasinant l’électricité non consommée la journée pour l’utiliser ensuite la nuit. Certaines batteries peuvent également offrir une alimentation de secours en cas de coupure de courant.

Les batteries permettent aussi d'agir comme un tampon qui permet d’éviter les surcoûts très importants en cas de surcharge. « Cela aide ainsi les gestionnaires de réseau à maintenir une stabilité essentielle pour la décarbonation de la société », conclut le Canton. /ATS-cwi