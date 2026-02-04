Les jeunes agriculteurs neuchâtelois se fédèrent en association

L’assemblée constitutive se tiendra le 27 février. La défense professionnelle est au cœur de cette nouvelle structure. Elle souhaite aussi donner son avis sur des dossiers politiques et devenir un relai pour les jeunes de la profession.
Une association pour les jeunes agriculteurs neuchâtelois. Elle va voir le jour le 27 février dans le canton. Cette nouvelle structure est indépendante de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, mais elle va recevoir des financements de la part de cette dernière. Elle aura aussi un siège au comité de la CNAV. Une séance d’information destinée aux jeunes agriculteurs s’est tenue fin janvier aux Ponts-de-Martel, comme l’a relayé le journal Agri. Elle a attiré une soixantaine de personnes. Killian Leuba, président de cette future association, a expliqué ce mercredi dans « La Matinale » que le but de cette nouvelle structure est de rassembler la voix des jeunes « pour qu’elle soit mieux entendue à différents niveaux, que ce soit des médias, des sphères politiques et des autres acteurs de la branche. » Killian Leuba indique également que « nous, les jeunes, sommes les chefs d’entreprises de demain. On a envie de pouvoir construire notre futur de manière plus intensive que quelqu’un de plus âgé. » Il manquait aussi une section jeunes agriculteurs à Neuchâtel, alors que les autres cantons romands ont en une.
Entretien avec Kilian Leuba dans « La Matinale » :
Une plus grande visibilité
Les Jeunes agriculteurs neuchâtelois (JAN) veulent aussi donner leur « avis sur des sujets qui sont importants au niveau de l’agriculture ». Killian Leuba souhaite que cette structure devienne aussi un relai avec le monde politique « pour pouvoir expliquer notre point de vue, notamment face aux prochaines initiatives. » L’association va aussi permettre de faciliter l’accès aux informations de la défense professionnelle aux jeunes « pour qu’ils se sentent moins délaissés et qu’ils soient plus au courant de ce qui se passe, des enjeux réels qui se tiennent. » /sma