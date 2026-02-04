Les jeunes agriculteurs neuchâtelois se fédèrent en association

Une association pour les jeunes agriculteurs neuchâtelois. Elle va voir le jour le 27 février dans le canton. Cette nouvelle structure est indépendante de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, mais elle va recevoir des financements de la part de cette dernière. Elle aura aussi un siège au comité de la CNAV. Une séance d’information destinée aux jeunes agriculteurs s’est tenue fin janvier aux Ponts-de-Martel, comme l’a relayé le journal Agri. Elle a attiré une soixantaine de personnes. Killian Leuba, président de cette future association, a expliqué ce mercredi dans « La Matinale » que le but de cette nouvelle structure est de rassembler la voix des jeunes « pour qu’elle soit mieux entendue à différents niveaux, que ce soit des médias, des sphères politiques et des autres acteurs de la branche. » Killian Leuba indique également que « nous, les jeunes, sommes les chefs d’entreprises de demain. On a envie de pouvoir construire notre futur de manière plus intensive que quelqu’un de plus âgé. » Il manquait aussi une section jeunes agriculteurs à Neuchâtel, alors que les autres cantons romands ont en une.