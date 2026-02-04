À part pour les tests, les sirènes neuchâteloises n’ont jamais servi

En dehors du premier mercredi du mois de février de chaque année, jamais les sirènes neuchâteloises n’ont retenti pour prévenir la population d’un danger, assure Frédéric Schaer, le chef de la section protection de la population du canton.

Le territoire neuchâtelois est couvert grâce à un réseau d’alarme d’une centaine de sirènes réparties dans toutes les localités, peut-on lire sur le site du Service de la sécurité civile et militaire. Le dispositif est complété par une cinquantaine de sirènes mobiles et quatre alarmes eau du barrage du Châtelot.