La réglementation des pièges photographiques divise

Se balader en forêt, lever les yeux et apercevoir un appareil photo : cela vous est peut-être déjà arrivé. Il s’agit de pièges photographiques, des dispositifs utilisés pour capturer des images d’animaux dans leur milieu naturel. Beaucoup espèrent obtenir des clichés de grands carnivores, comme le lynx ou le loup, grâce à ces appareils qui se déclenchent automatiquement dès qu’ils détectent un mouvement.



Le bien-être animal en cause

Mais depuis quelques années, ces engins se sont multipliés dans les forêts neuchâteloises. Mercredi dernier, le Conseil d’État a adopté un arrêté soumettant à autorisation la pose de pièges photographiques dans la nature. En cause : le bien-être des animaux sauvages. Selon Christophe Noël, chef du service de la faune, des forêts et de la nature, les animaux seraient dérangés par les allers-retours incessants des photographes, qui viennent poser, déplacer ou surveiller leurs installations.

