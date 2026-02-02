Pourquoi La Chaux-de-Fonds cherche à récupérer « ses » trottoirs

C’est une particularité de La Chaux-de-Fonds : la Ville n’est propriétaire que d’une bonne moitié de ses trottoirs. Le reste appartient encore aux propriétaires privés. On l’a appris la semaine dernière au Conseil général lors du débat sur les crédits d’entretien et de réaménagement du réseau routier.

La raison de ce partage entre public et privé est historique. « A partir de 1880, la ville s’est développée à une vitesse supersonique. La Ville n’avait pas les moyens de financer la construction de tous ces trottoirs. Les gens ne voulaient pas attendre, ils ont construit leurs trottoirs », raconte Fernando Soria, administrateur communal des infrastructures et historien.





Les pieds crottés

Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie précise qu’à l’heure du fort développement de la Métropole horlogère, « les voiries sont en chaille et naturellement, en altitude, à la mauvaise saison, les gens avaient les pieds crottés. Les propriétaires voulaient que ce soit propre devant chez eux et permettre aussi aux uns et aux autres d’entrer dans leur maison avec des souliers un peu moins crottés. Ils acquéraient donc quelques mètres carrés devant chez eux pour les asphalter ou poser des pavés. »