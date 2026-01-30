« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

L’enquête liée à l’incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An à Crans-Montana suscite ...
« Le monde en cause » : le torchon brûle entre la Suisse et l’Italie

L’enquête liée à l’incendie qui a fait 40 morts la nuit du Nouvel An à Crans-Montana suscite des crispations diplomatiques entre la Suisse et l’Italie. Décryptage avec notre correspondant en Italie.

La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est montrée particulièrement critique envers la Suisse. (Photo : EPA/ETTORE FERRARI). La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est montrée particulièrement critique envers la Suisse. (Photo : EPA/ETTORE FERRARI).

Le drame de Crans-Montana est au cœur d’une crise diplomatique entre la Suisse et l’Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni se montre particulièrement critique avec la manière dont la justice suisse gère l’enquête. Rome a même rappelé samedi son ambassadeur en Suisse en signe de protestation. Les autorités italiennes demandent la création d’une équipe d’enquête conjointe entre les deux pays ou encore une accélération des investigations. Contacté, notre correspondant en Italie, Antonino Galofaro, peine à expliquer ce comportement particulièrement vindicatif même s’il s’inscrit dans un certain contexte de défiance envers la justice :

