Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Que souhaite-on laisser derrière nous après notre mort ? C’est la question que l’on se pose cette semaine au Théâtre du Passage, à Neuchâtel. Nachlass se définit comme une « pièce sans personnes ». De l’allemand nach, après, et lassen, laisser, elle a été conçue comme une installation que le public est invité à explorer.

Pour concevoir cette représentation, les metteurs en scène, Stefan Kaegi et Dominic Huger du collectif berlinois Rimini Protokoll, ont approché pendant deux ans des personnes qui, pour des raisons diverses, ont choisi de préparer leur mort.

Maladie, vieillesse ou encore pratique de sports extrêmes : chacun a anticipé la fin et imaginé ce qu’il souhaitait laisser derrière lui. De ces rencontres sont nées huit salles, autant de fragments d’existences.

Sept minutes dans chaque salle

Dans chaque salle, une voix enregistrée parle aux visiteurs. Elle raconte les choix, les doutes, les souvenirs, les raisons qui l'ont conduite à organiser son départ. Chaque pièce est différente, façonnée par ce que son protagoniste a voulu transmettre. Le public circule en petits groupes et reste enfermé environ sept minutes dans chaque salle, le temps d’une immersion.

Pour le directeur du Théâtre du Passage, Robert Sandoz, Nachlass ne parle pas de la mort au sens strict. « Dans aucune de ces chambres, quelqu’un ne meurt », explique-t-il. Il s’agit plutôt d’une œuvre profondément vivante, qui réintègre la mort dans le cours de l’existence, sans artifice. « Quand je suis sorti de ce spectacle, j’étais plus amoureux de la vie que jamais. »

