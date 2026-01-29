La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures en partie fermé à la circulation

Le Boulevard des Eplatures à La Chaux-de-Fonds est fermé entre le rond-point du même nom et ...
Le Boulevard des Eplatures à La Chaux-de-Fonds est fermé entre le rond-point du même nom et celui des Forges Sud. Une intervention de pompiers est en cours au numéro 21. Une fuite de produit chimique est suspectée.

Une partie du boulevard des Eplatures à La Chaux-de-Fonds est fermé ce jeudi matin. La chaussée est inaccessible entre le rond-point des Eplatures et celui des Forges Sud. En cause : une inspection des pompiers est en cours à l’intérieur du numéro 21. Une fuite de produit chimique en serait la cause. La Police neuchâteloise explique que le bâtiment a été en partie évacué et qu’il n’y a pas de danger pour la population. Aucune information quant à la durée de l’intervention n’a été donnée. /crb


Actualisé le

 

