La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures en partie fermé à la circulation

Une partie du boulevard des Eplatures à La Chaux-de-Fonds est fermé ce jeudi matin. La chaussée est inaccessible entre le rond-point des Eplatures et celui des Forges Sud. En cause : une inspection des pompiers est en cours à l’intérieur du numéro 21. Une fuite de produit chimique en serait la cause. La Police neuchâteloise explique que le bâtiment a été en partie évacué et qu’il n’y a pas de danger pour la population. Aucune information quant à la durée de l’intervention n’a été donnée. /crb