Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Depuis dix ans, Aross accompagne les seniors afin de leur permettre de vivre leur quotidien avec plus de sérénité. Pour marquer cette décennie d’engagement, l’institution a organisé un après-midi d’échanges, suivi du vernissage d’une œuvre d’art, jeudi à La Chaux-de-Fonds.
Aross conseille les personnes âgées depuis plus de 10 ans. Créé au printemps 2015, l’Accueil Réseau Orientation Santé Social (AROSS) a pour mission de garantir aux personnes âgées dépendantes un accompagnement gratuit et de qualité, ainsi qu’un suivi coordonné de leur prise en charge médico-sociale. En dix ans d’activité, cette organisation – reconnue depuis 2019 comme établissement autonome de droit public – a vu la population âgée s’élargir. Pour sa directrice, Fedzrije Seiler, le rôle d’Aross est aujourd’hui encore plus important qu’il y a dix ans, d’autant que la structure a gagné en visibilité et est désormais mieux connue des aînés. « Autant on ne connaissait pas Aross avant, quand c’était une association, autant maintenant on sollicite de plus en plus ses services. Parce qu’on se retrouve quand même dans une société où il y a beaucoup trop de choses. La personne âgée peut parfois se sentir décalée, et aussi se sentir gênée à l’idée de solliciter différents services. On voit vraiment qu’il est important aujourd’hui d’orienter cette population et de l’informer sur l’offre qui se présente dans le canton », explique la directrice.
Fedzrije Seiler : « Le nombre de personnes âgées augmente. »
Bien que l’association soit aujourd’hui mieux connue, Aross ne peut fonctionner sans l’appui de ses partenaires, qui permettent d’orienter les aînés vers l’organisation.
« Les médecins traitants sont les yeux d’Aross, parce qu’ils voient cette population. Les communes aussi voient cette population et peuvent l’orienter vers nous. Aross, sans eux, ne peut pas faire grand-chose. Mais Aross, avec le réseau, peut vraiment répondre aux besoins et aux attentes de cette population âgée. Les proches aidants nous sollicitent très souvent aussi », explique Fedzrije Seiler.
C’est donc grâce à la collaboration de l’ensemble du système de santé et de la société qu’Aross pourra encore renforcer son soutien aux seniors. Le rôle de l’organisation est avant tout de faire le lien, d’informer et d’orienter les aînés vers les solutions qui leur conviennent, sans jamais imposer de décisions. « Notre force, c’est d’aller à domicile. On écoute les personnes, leurs besoins et leurs inquiétudes, pour pouvoir décider avec elles », ajoute-t-elle.
« Nous ne décidons pas à leur place, c’est vraiment la personne qui décide. »
De l’art pour raconter la séniorité
Pour marquer le cap des dix ans d’Aross, une œuvre d’art a été réalisée en partenariat avec de jeunes artistes de l’Académie de Meuron. Elle sera exposée dès vendredi et jusqu’au 13 février sur le site RHNE de Pourtalès, à Neuchâtel. L’installation immersive, intitulée Mind over Matter, a été présentée jeudi à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds. Cette installation composée de quatre panneaux LED affiche des superpositions d’images que Fedzrije Seiler perçoit comme un « ensemble de la vie ». Réalisée par des jeunes, l’œuvre a aussi pour objectif de mélanger les générations et de permettre aux jeunes de prendre la mesure de ce qu’est la vieillesse. « Les jeunes connaissent tous une personne âgée : des grands-parents, des voisins. Il s’agit aussi, de notre côté, de tenter de ressentir ce qu’ils vivent à cette étape de leur vie, et de comprendre comment eux la perçoivent, avec leur regard », explique-t-elle en regardant les images défiler.
« Quand on voit ces images-là, on ne les séquence pas, mais on les voit comme un ensemble de la vie. »
En plus de cette création artistique, Aross a aussi décidé de retracer son histoire au travers d’une bande dessinée réalisée par ses collaborateurs, sous forme de tableaux. « Aross a d’abord été déployé au Locle et aux Brenets, puis au Val-de-Travers, avant d’arriver à La Chaux-de-Fonds et, par la suite, à l’échelle cantonale. Ce n’est que depuis 2019 qu’Aross est déployé à l’échelle cantonale. C’était une petite association, avec quelques collaborateurs et très peu de moyens », explique la directrice de l’organisation.
« Vous avez vraiment toutes les étapes. »
