Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Bien que l’association soit aujourd’hui mieux connue, Aross ne peut fonctionner sans l’appui de ses partenaires, qui permettent d’orienter les aînés vers l’organisation.

« Les médecins traitants sont les yeux d’Aross, parce qu’ils voient cette population. Les communes aussi voient cette population et peuvent l’orienter vers nous. Aross, sans eux, ne peut pas faire grand-chose. Mais Aross, avec le réseau, peut vraiment répondre aux besoins et aux attentes de cette population âgée. Les proches aidants nous sollicitent très souvent aussi », explique Fedzrije Seiler.

C’est donc grâce à la collaboration de l’ensemble du système de santé et de la société qu’Aross pourra encore renforcer son soutien aux seniors. Le rôle de l’organisation est avant tout de faire le lien, d’informer et d’orienter les aînés vers les solutions qui leur conviennent, sans jamais imposer de décisions. « Notre force, c’est d’aller à domicile. On écoute les personnes, leurs besoins et leurs inquiétudes, pour pouvoir décider avec elles », ajoute-t-elle.