À Engollon, le goût du terroir reprend place

De la viande des Ponts-de-Martel, de la farine de Val-de-Ruz, des fruits et légumes du Seeland, de la liqueur du Crêt-du-Locle, du poisson du lac de Neuchâtel et des œufs des Pontins. La proximité, c’est le maître mot de la Table d’Engollon. Après plus de 2 ans de fermeture, le restaurant du village vaudruzien rouvre ses portes grâce à un couple de la région. Aux fourneaux, c’est Jeremy Wälti qui officiera. Né aux Bugnenets, il a notamment fait ses armes au Chauffage Compris à Neuchâtel. Une partie du service et l’administratif seront assurés par Julia Inàcio. Elle travaillait jusqu’ici dans les bureaux d’une entreprise de nettoyage de La Chaux-de-Fonds.

Reprendre une enseigne dans un tout petit village du Val-de-Ruz - Engollon comptait une centaine d’habitants en 2024 - où on n’arrive pas par hasard, ça peut être un pari risqué, reconnait Jeremy Wälti. Bon signal, la page Facebook du nouveau restaurant, créée il y a quelques semaines par Julia Inàcio, est déjà suivie par 1'200 personnes qui se réjouissent déjà de venir tester la carte de la Table d’Engollon, à en croire les commentaires.