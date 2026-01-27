Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Le nouveau radar de la Police neuchâteloise a trouvé son surnom. Celle-ci a annoncé lundi qu’il s’appellera Wall-E, nom qui a obtenu le plus grand nombre de likes sur les réseaux sociaux. Un clin d’œil au robot du film d’animation du même nom, écrit la Police neuchâteloise sur son compte Facebook.

Le concours lancé par la police pour trouver un nom à ce nouveau radar semi-mobile, qui remplace la Grosse Bertha, a connu un franc succès avec plus de 3'700 commentaires sur les comptes Facebook et Instagram des forces de l’ordre. Le nom Wall-E, proposé par Julia, a récolté plus de 400 likes, devant Marguerite (environ 390 likes) et Amendine (environ 370 likes). En guise de récompense, la lauréate du concours, Julia, s’est vue remettre une Grosse Bertha en chocolat par le capitaine Alain Saudan. /jpp