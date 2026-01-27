Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Au terme de son concours sur les réseaux sociaux, la Police neuchâteloise annonce que le nouveau ...
Wall-E, c’est le nom du nouveau radar

Au terme de son concours sur les réseaux sociaux, la Police neuchâteloise annonce que le nouveau radar semi-mobile présenté en décembre se surnommera Wall-E.

Le nouveau radar semi-mobile de la Police neuchâteloise, qui remplace la Grosse Bertha, s’appellera Wall-E. (Photo d'archives) Le nouveau radar semi-mobile de la Police neuchâteloise, qui remplace la Grosse Bertha, s’appellera Wall-E. (Photo d'archives)

Le nouveau radar de la Police neuchâteloise a trouvé son surnom. Celle-ci a annoncé lundi qu’il s’appellera Wall-E, nom qui a obtenu le plus grand nombre de likes sur les réseaux sociaux. Un clin d’œil au robot du film d’animation du même nom, écrit la Police neuchâteloise sur son compte Facebook.

Le concours lancé par la police pour trouver un nom à ce nouveau radar semi-mobile, qui remplace la Grosse Bertha, a connu un franc succès avec plus de 3'700 commentaires sur les comptes Facebook et Instagram des forces de l’ordre. Le nom Wall-E, proposé par Julia, a récolté plus de 400 likes, devant Marguerite (environ 390 likes) et Amendine (environ 370 likes). En guise de récompense, la lauréate du concours, Julia, s’est vue remettre une Grosse Bertha en chocolat par le capitaine Alain Saudan. /jpp 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 09:20

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

Articles les plus lus

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Rappel de lait infantile Babybio Optima chez Migros

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:01

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le parc des Musées et les musées font leur mue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:00

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Quelques bonnes pratiques pour prévenir les incendies chez soi

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 18:15

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:11

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

La panne qui affectait les appels vers le 144 est résolue

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 14:19

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Les gouvernements romands contre la baisse de la redevance SSR

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 15:38

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 06:58

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 27.01.2026 - 10:11