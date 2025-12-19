Plus de 34 millions de véhicules lui sont passés devant au cours de ses 12 ans d’existence, elle aura fait crépiter son flash plus de 295'000 fois. La Grosse Bertha part à la retraite. Un nouveau radar semi-mobile la remplace. La population est appelée à lui trouver son p’tit nom.
Elle était devenue la plus connue des dames de bord de route et d’autoroute du canton. La Grosse Bertha ne flashera plus. Le radar semi-mobile de la Police neuchâteloise tire sa révérence après 12 ans passés à prendre en photo les automobilistes trop pressés. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, une nouvelle remorque la remplace. Elle a été présentée vendredi matin à la presse.
La Grosse Bertha a fait son temps
« On l’a acquise en février 2013. Au bout de dix ans, il devient difficile sur ces appareils d’avoir des pièces de rechange. C’est pour cela qu’on a décidé de la mettre à la retraite », explique le capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation.
Alain Saudan : « Il y a 34 millions de véhicules qui sont passés devant la Grosse Bertha pour 295'946 flashs. »
La Police neuchâteloise ne communique pas la somme exacte qu’a rapportée ce radar. Toutefois Alain Saudan précise que la moyenne de l’amende se situe « entre 70 et 75 francs ». Si on multiplie avec les 295’946 infractions, cela donne une somme qui se situe entre 20,7 millions et près de 22,2 millions de francs. Quant à son record de vitesse enregistrée, il s’élève à 179km/h dans une zone limitée à 80km/h sur l’autoroute.
Un nouveau radar au long cou
L’État de Neuchâtel a donc acquis un nouveau radar semi-mobile pour la somme de 233'000 francs, c’est 5'000 de plus que la Grosse Bertha. « Pas grand-chose ne le distingue de l’ancien. La technologie est toutefois plus avancée au niveau de l’appareil photo, elles seront de meilleure qualité. Visuellement, le nouveau radar est aussi un peu plus haut, avec une hauteur de 3m70 », décrit Alain Saudan.
« La Grosse Bertha flashait rouge, le nouveau flashera blanc. »
À côté de ce nouvel appareil semi-mobile, la Police neuchâteloise compte quatre radars mobiles et 13 fixes répartis dans 25 boitiers.
Un concours pour lui trouver un nom
La Grosse Bertha, c’est un nom connu de tous les automobilistes neuchâtelois. « Ce nom remonte à l’époque de la Première Guerre mondiale. Dans une usine allemande où on construisait des camions et où on donnait aux machines le prénom d’un des membres de la famille de cette entreprise. Et lorsque les premières remorques semi-stationnaires sont arrivées en Suisse, sauf erreur à la Police cantonale bernoise, le nom donné a été celui de Grosse Bertha. »
« Toutes les remorques de ce genre en Suisse ont été appelées Grosse Bertha. »
La Police neuchâteloise lance un concours sur les réseaux sociaux et sollicite la population pour trouver un p’tit nom à ce nouveau radar.
« Le gagnant du concours recevra un cadeau de la Police neuchâteloise. Mais ça ne sera pas une exemption d’amende ! »
Le nouveau nom de ce radar mobile sera annoncé au début de l’année 2026. /jpp