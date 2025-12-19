Elle était devenue la plus connue des dames de bord de route et d’autoroute du canton. La Grosse Bertha ne flashera plus. Le radar semi-mobile de la Police neuchâteloise tire sa révérence après 12 ans passés à prendre en photo les automobilistes trop pressés. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, une nouvelle remorque la remplace. Elle a été présentée vendredi matin à la presse.





La Grosse Bertha a fait son temps

« On l’a acquise en février 2013. Au bout de dix ans, il devient difficile sur ces appareils d’avoir des pièces de rechange. C’est pour cela qu’on a décidé de la mettre à la retraite », explique le capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation.