Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Comédies, films de super-héros ou d’animations, biopics, films d’époques… de nombreux longs ...
Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Comédies, films de super-héros ou d’animations, biopics, films d’époques… de nombreux longs métrages sont attendus sur les grands écrans ces prochains mois. Tour d’horizon avec le consultant cinéma Vincent Adatte.

Ces prochains mois, de nombreux longs métrages sont attendus sur les grands écrans. (Photo : libre de droits) Ces prochains mois, de nombreux longs métrages sont attendus sur les grands écrans. (Photo : libre de droits)

Les sorties au cinéma vont se bousculer ces prochains mois. Après une année 2025 plutôt mitigée dans les salles suisses, notamment en raison de la concurrence des différentes plateformes et d’effets résiduels de la grève des scénaristes américains, 2026 s’annonce prometteuse avec de potentiels blockbuster. Parmi les longs métrages les plus attendus figurent notamment deux films déjà sortis en janvier : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, Hamnet de Chloé Zhao. Et d'autres à venir très prochainement, entre fin janvier et début février : La Grazia de Paolo Sorrentino ou Hurlevent d’Emerald Fennell. « C’est toujours difficile de prévoir les cartons, mais je dirais qu’il y a quand même plusieurs films qui sont très attendus. On peut citer le prochain Steven Spielberg Disclosure Day et le nouveau film de Christopher Nolan L'Odyssée avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse ou encore celui d’Alejandro González Iñárritu Digger avec Tom Cruise », explique le consultant cinéma Vincent Adatte. Des suites sont aussi prévues, parmi lesquelles Dune : Troisième partie, Le diable s'habille en Prada 2, ou encore de nouveaux volets de Spiderman et des Avengers.

Vincent Adatte :  « C'est peut-être l'un des problèmes du cinéma : miser trop sur les suites et pas assez sur l'innovation. »

Ecouter le son

Côté suisse, le film « À bras-le-corps » de Marie-Elsa Sgualdo sortira en février. Nominé à la Mostra de Venise en septembre, il se déroule dans les années 1940 dans le Jura à la frontière suisse et parle d’émancipation. La réalisatrice neuchâteloise qui en avait parlé dans « La Matinale », juste avant son départ pour la Mostra de Venise. 

Les plus jeunes devraient aussi être gâtés, particulièrement avec Toys Story 5 et le nouveau volet de Shaun le mouton. « Je pense que c’est par rapport aux films jeunes publics que les plateformes ont fait le plus de mal par rapport au cinéma en salle, dans le sens qu’avec Disney par exemple, il y a une tendance à diffuser les films directement sur les plateformes, ce qui fait qu’il y a moins de films familiaux à aller voir. Cette année, il y en a beaucoup qui sont intéressants, donc je crois qu’on va assister à un retour du cinéma pour enfants sur le grand écran », se réjouit Vincent Adatte.

« Le cinéma suisse vit une période de production assez intense. »

Ecouter le son

Selon Vincent Adatte, il y a aussi de belles choses à attendre du côté de la France qui se réserve souvent pour le Festival de Cannes au niveau des annonces, notamment du côté du cinéma d’auteur. /emu

Vincent Adatte se réjouit de l'année cinématographique 2026. (Photo : archives) Vincent Adatte se réjouit de l'année cinématographique 2026. (Photo : archives)


 

Actualités suivantes

Kiabi s’installera à Marin centre

Kiabi s’installera à Marin centre

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:48

Le 144 difficile d’accès dans le canton de Neuchâtel

Le 144 difficile d’accès dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:49

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:45

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:19

Articles les plus lus

« Ma Commune à la Une » : Enges

« Ma Commune à la Une » : Enges

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 09:30

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:19

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:30

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:45

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 11:00

« Ma Commune à la Une » : Enges

« Ma Commune à la Une » : Enges

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 09:30

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

« Le dossier du lundi » : l’avenir de l’argent liquide en question

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:19

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 11:45

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

« J’ai passé quatre ans de ma vie sur les traces de cet animal. »

Région    Actualisé le 24.01.2026 - 12:00

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Deux Chaux-de-Fonnières qualifiées pour la finale de « La jeunesse débat »

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 10:49

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Redonner aux Halles à Neuchâtel leur lustre d’antan

Région    Actualisé le 25.01.2026 - 11:00

« Ma Commune à la Une » : Enges

« Ma Commune à la Une » : Enges

Région    Actualisé le 26.01.2026 - 09:30