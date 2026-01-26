Les cinéphiles peuvent se réjouir de l’année à venir

Côté suisse, le film « À bras-le-corps » de Marie-Elsa Sgualdo sortira en février. Nominé à la Mostra de Venise en septembre, il se déroule dans les années 1940 dans le Jura à la frontière suisse et parle d’émancipation. La réalisatrice neuchâteloise qui en avait parlé dans « La Matinale », juste avant son départ pour la Mostra de Venise.

Les plus jeunes devraient aussi être gâtés, particulièrement avec Toys Story 5 et le nouveau volet de Shaun le mouton. « Je pense que c’est par rapport aux films jeunes publics que les plateformes ont fait le plus de mal par rapport au cinéma en salle, dans le sens qu’avec Disney par exemple, il y a une tendance à diffuser les films directement sur les plateformes, ce qui fait qu’il y a moins de films familiaux à aller voir. Cette année, il y en a beaucoup qui sont intéressants, donc je crois qu’on va assister à un retour du cinéma pour enfants sur le grand écran », se réjouit Vincent Adatte.