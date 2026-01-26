Le parc des Musées et les musées font leur mue

Selon Francesco Garufo, 50'000 personnes visitent les trois musées chaux-de-fonniers chaque année : le Musée international d’horlogerie, le Musée d’histoire et le Musée des beaux-arts. En termes de fréquentation, le MIH est celui qui attire le plus de monde, avec environ 35'000 visiteurs. « C’est important de pouvoir s’appuyer sur une institution de la taille et de la notoriété du MIH. Mais il s’agit surtout de mélanger les publics, aussi de faire connaître l’histoire de la ville, peut-être à un public qui vient de l’extérieur », explique Francesco Garufo. Le conservateur du MH ne voit cependant pas cette situation comme une relation à sens unique : « Le but est aussi de faire aller nos publics vers le MIH ».

Selon lui, ce qui va beaucoup renforcer la circulation des visiteurs entre les musées, c’est surtout le café (dont le nom n’a pas encore été dévoilé). « Le café devra être un lieu vers lequel on converge, en venant depuis les trois musées du parc », ajoute-t-il.