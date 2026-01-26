Le parc des Musées et les musées font leur mue

Le Musée international d’horlogerie et celui d’histoire de La Chaux-de-Fonds ne font pratiquement plus qu’un. Depuis quelques jours, les deux institutions sont reliées par un passage souterrain et un ascenseur. Cette connexion entre le MIH et le MH pourrait créer des synergies.
Le chantier de réaménagement du Parc des Musées se poursuit à La Chaux-de-Fonds. Voté en août 2022, le projet prévoit notamment un café avec terrasse au Musée d’histoire, des aires de jeux, ainsi qu’une liaison souterraine entre le Musée d’histoire (MH) et le Musée international d’horlogerie (MIH). Le MH est fermé depuis le 28 avril dernier et depuis, plusieurs chantiers ont été entrepris. « La liaison entre les deux musées a été réalisée. L’ascenseur est en train d’être installé. On a déjà avancé sur toutes les transformations architecturales […], et puis on va bientôt commencer l’installation du mobilier, du bar et des différentes installations techniques pour le café », explique son conservateur, Francesco Garufo.
Francesco Garufo : « On est en plein chantier. »
Le MIH, lui, est fermé depuis le 3 novembre dernier et, depuis, les travaux vont également bon train. « Il y a deux grands chantiers au MIH. D’abord, la réfection de l’étanchéité de la toiture, située sous le parc. Il s’agit d’un important chantier extérieur, commencé à la fin du printemps dernier, et qui ne s’achèvera qu’à la fin de l’année 2026. Dans le cadre de ces travaux, un chantier intérieur a également été lancé, avec la réfection et le réaménagement du hall d’entrée », explique Régis Huguenin, conservateur du Musée international d’horlogerie. Vieilles de plus de 50 ans, les installations actuelles du MIH seront remplacées afin d’améliorer le confort et de répondre aux standards d’aujourd’hui. Un nouveau desk d’accueil, des sanitaires modernisés et une nouvelle boutique sont notamment prévus, en plus de l’ascenseur qui reliera le monde de l’horlogerie aux livres d’Histoire, détaille Régis Huguenin.
Régis Huguenin : « Il y a deux grands chantiers au MIH. »
Des synergies ?
Avec la création d’une liaison entre le MH et le MIH, les deux institutions sont désormais plus proches que jamais. Cela va-t-il pousser les conservateurs à collaborer davantage ? La réponse de Régis Huguenin : « Sur le plan des expositions, nous avons chacun nos spécificités, mais nous avons toujours pensé les choses dans une logique de complémentarité. Le Musée d’histoire propose une approche plus historique, davantage liée à la ville de La Chaux-de-Fonds, tandis que le MIH développe un discours plus international et plus technique. Cette complémentarité sera renforcée et mieux expliquée au public. Elle permettra aussi de concevoir des expositions sur des thématiques communes, comme cela a déjà été le cas par le passé à La Chaux-de-Fonds ».
Régis Huguenin : « On aura des collaborations, c'est sûr. »
Selon Francesco Garufo, 50'000 personnes visitent les trois musées chaux-de-fonniers chaque année : le Musée international d’horlogerie, le Musée d’histoire et le Musée des beaux-arts. En termes de fréquentation, le MIH est celui qui attire le plus de monde, avec environ 35'000 visiteurs. « C’est important de pouvoir s’appuyer sur une institution de la taille et de la notoriété du MIH. Mais il s’agit surtout de mélanger les publics, aussi de faire connaître l’histoire de la ville, peut-être à un public qui vient de l’extérieur », explique Francesco Garufo. Le conservateur du MH ne voit cependant pas cette situation comme une relation à sens unique : « Le but est aussi de faire aller nos publics vers le MIH ».
Selon lui, ce qui va beaucoup renforcer la circulation des visiteurs entre les musées, c’est surtout le café (dont le nom n’a pas encore été dévoilé). « Le café devra être un lieu vers lequel on converge, en venant depuis les trois musées du parc », ajoute-t-il.
Francesco Garufo : « Converger vers ou depuis le café. »
Le Musée international d’horlogerie devrait rouvrir en avril, le Musée d’histoire à la fin de l’été. /yca