Le parc des Musées entame sa mue

C’est une métamorphose qui doit durer plus d’une année. La toiture du Musée international d’horlogerie (MIH) et le parc des Musées sont en plein chantier. Dans un premier temps, quelques arbres vont être abattus afin de permettre les travaux de réfection de l'étanchéité du toit du MIH, ainsi que pour des raisons de sécurité. Dès le mois d’août, les opérations d’excavation commenceront. Ils permettront également la création d’une liaison souterraine entre le MIH et le Musée d’histoire. Environ 1'000 mètres carrés de surface seront décollés et évacués. La structure isolante de la toiture sera refaite afin d’éviter les infiltrations d’eau. Et l’agencement du site sera revu. « Depuis 2020, on développe un projet pour réaménager et requalifier le parc avec une place de jeux pour les grands enfants de 7 à 11 ans et une place de jeux pour les petits, proches de la terrasse du café des musées, revoir les cheminements », explique Ryan Smyth, chargé des aménagements urbains à La Chaux-de-Fonds. « Les chemins vont rester grosso modo les mêmes, vont être un peu déplacés, mais l’un dans l’autre on va avoir ce que l’on connaît, en plus moderne ».