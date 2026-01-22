Les trois premières Communes « en santé » labellisées

Le Canton de Neuchâtel a décerné le label « Commune en santé » à La Grande Béroche, Milvignes et Val-de-Travers ce jeudi. Choisies pour le lancement de cette labellisation dans le canton, elles ont toutes hérité de trois étoiles, pour récompenser leurs actions concrètes et durables en termes de santé physique, mentale et sociale.
Trois Communes félicitées pour leur engagement en termes de santé publique. Le Canton de Neuchâtel a décerné ce jeudi pour la première fois le label « Commune en santé » à La Grande Béroche, Val-de-Travers et Milvignes. Choisies par le Service de la santé publique, elles sont ainsi félicitées pour leurs actions concrètes et durables dans six domaines : environnement physique et social, espaces publics, liens sociaux, santé à l’école, mobilité active et santé au travail.
« Les Communes peuvent avoir une influence directe sur la santé publique, avec leurs actions en matière notamment d'espaces verts, de mobilité, d'activités sociales et de loisirs », a déclaré Frédéric Mairy. Pour le conseiller d'Etat en charge de la santé, ce label va montrer « que tout se développe de manière cohérente, en lien avec le Canton et que les actions des Communes sont réfléchies, qu’elles vont toutes dans une même direction ». À la suite d'une démarche initiée en 2017, les « Communes ont réinvesti le champ de la santé », a précisé Frédéric Mairy. En 2024, une convention entre le canton et l'Association des communes neuchâteloises a été signée. Des collaborations sont nées comme le projet ReliÂges.
Frédéric Mairy : « Cela permet de valoriser leurs actions. »
Cette récompense est valable pendant cinq ans. Pendant cette période, des suivis seront effectués annuellement, puis au terme des cinq ans, les Communes devront actualiser leurs listes d’actions pour renouveler ce label, explique Lysiane Ummel Mariani, la cheffe de l’Office cantonal de la promotion de la santé et de la prévention.
Lysiane Ummel Mariani : « Voir si les critères sont toujours remplis. »
Les trois Communes ont été invitées par le Canton à être « pilotes » pour ce label. La distinction existe en Suisse romande depuis 2010 avec 86 communes labellisées jusqu’ici, mais n’était pas encore mise en place à Neuchâtel. « Même si Neuchâtel est le dernier canton romand à labelliser des communes, on ne peut pas dire qu'il est en retard, on a juste fait les choses dans un autre ordre », a précisé Lysiane Ummel Mariani. Milvignes, La Grande-Béroche et Val-de-Travers ont dû faire un état des lieux des mesures déjà prises et valider le bilan. Comme ce travail était « conséquent », les communes ont été soutenues par Objectif.ne. « Il y a des choses pour lesquelles le lien avec la santé est plus évident que pour d’autres », relève Solange Platz-Erard, conseillère communale à Milvignes.
Solange Platz Erard : « À la fin, on avait 160 mesures qu’il a fallu trier. »
Le canton de Neuchâtel espère que ces premières labellisations « auront un effet d'entraînement et qu'elles donneront envie à de nouvelles communes de passer à l'échelon du label et de développer des actions de promotion de la santé », a expliqué Frédéric Mairy.
Des projets divers pour la santé mentale, physique et sociale
Parmi ces projets de santé publique, la Commune de Mivignes a notamment mis en place le projet intergénérationnel Mil’générations. Par exemple, des enfants de la crèche communale et des personnes âgées partagent un moment au travers de différentes activités. Des jeunes font également des ateliers « Top chef » où les aînés viennent goûter et sont les juges.
La Grande Béroche propose notamment une initiation gratuite au sport au travers de La Grande Bougeotte. Pour ses seniors, elle organise une formation à l’utilisation des téléphones portables afin de réduire la fracture numérique.
De son côté, Val-de-Travers a créé le Forum des Associations, qui offre la possibilité à ses habitants de découvrir, en un seul lieu une fois par an, les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs et de la cohésion sociale. La Commune est également entrain de lancer sa commission des seniors. Elle vise notamment à sensibiliser les autorités politiques aux enjeux liés aux personnes de plus de 65 ans. « Ça nous permettra d’être plus proches des problématiques qu’ils rencontrent », précise la conseillère communale Sarah Fuchs-Rota, expliquant que « c’était aussi une demande de leur part. »
Sarah Fuchs-Rota : « Avoir ce contact privilégié avec le Conseil communal. »
Lysiane Ummel Mariani a précisé qu'un certain nombre de nouvelles communes semblent intéressées à postuler pour obtenir ce label de « Commune en santé ». Le processus est ouvert officiellement depuis ce jeudi. /ATS-lgn