Les trois premières Communes « en santé » labellisées

Le canton de Neuchâtel espère que ces premières labellisations « auront un effet d'entraînement et qu'elles donneront envie à de nouvelles communes de passer à l'échelon du label et de développer des actions de promotion de la santé », a expliqué Frédéric Mairy.





Des projets divers pour la santé mentale, physique et sociale

Parmi ces projets de santé publique, la Commune de Mivignes a notamment mis en place le projet intergénérationnel Mil’générations. Par exemple, des enfants de la crèche communale et des personnes âgées partagent un moment au travers de différentes activités. Des jeunes font également des ateliers « Top chef » où les aînés viennent goûter et sont les juges.

La Grande Béroche propose notamment une initiation gratuite au sport au travers de La Grande Bougeotte. Pour ses seniors, elle organise une formation à l’utilisation des téléphones portables afin de réduire la fracture numérique.

De son côté, Val-de-Travers a créé le Forum des Associations, qui offre la possibilité à ses habitants de découvrir, en un seul lieu une fois par an, les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs et de la cohésion sociale. La Commune est également entrain de lancer sa commission des seniors. Elle vise notamment à sensibiliser les autorités politiques aux enjeux liés aux personnes de plus de 65 ans. « Ça nous permettra d’être plus proches des problématiques qu’ils rencontrent », précise la conseillère communale Sarah Fuchs-Rota, expliquant que « c’était aussi une demande de leur part. »