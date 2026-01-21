Le WEF reste un rendez-vous économique

La politique prend une place toujours plus importante au Forum économique mondial de Davos. La manifestation s’est ouverte mardi dans la station grisonne. La venue du président américain ce mercredi en est un bon exemple. Donald Trump doit prononcer un discours dans l’après-midi. Il a également annoncé plusieurs réunions sur le Groenland. Pour Stéphane Garelli, professeur à l’IMD, l’International Institute for Management Development, et directeur du Forum économique mondial de 1974 à 1986, l’économie reste malgré tout très importante. Il a expliqué mercredi dans La Matinale « qu’avant tout, Davos est une réunion économique de chefs d’entreprise qui peuvent se rencontrer tranquillement et discuter de leurs affaires. Il faut le reconnaître, c’est aussi un endroit où la politique a pris le dessus sur l’économie. » Stéphane Garelli relève que ce que l’on observe dans l’économie internationale. « On voit par exemple que le président Trump utilise les tarifs, qui sont une mesure économique, à des fins politiques (…) comme, par exemple, sur le Groenland. »

Davos peut aussi être bénéfique pour les économies régionales, comme le canton de Neuchâtel. « Il y a un impact direct s’il y a des chefs d’entreprise de l’économie neuchâteloise à Davos ou indirect à travers les décisions qui vont être prises au niveau des entreprises nationales. » Stéphane Garelli estime que l’impact existe, même s’il n’est pas immédiat. Il précise que Davos est un endroit où beaucoup de déclarations sont faites, mais peu de décisions sont prises. « Mais c’est probablement là qu’on les prépare. »





Donald Trump au cœur de l’attention

Avec la venue du président américain, le WEF risque d’être essentiellement vu comme une plateforme de communication pour Donald Trump. Stéphane Garelli admet que la politique, et la communication politique, prennent toujours plus de place dans ce forum qui à l’origine était une réunion purement économique. « Certains chefs d’entreprise se plaignent effectivement du fait que ça devient de plus en plus politique. » Ce que regrette aussi Stéphane Garelli, mais qui est une réalité. « On voit que les grandes décisions économiques sont prises par les politiques. (…) Et les chefs d’entreprises doivent s’adapter à ce nouveau monde. »

Stéphane Garelli espère aussi qu'une solution sera trouvée sur le Groenland. Il relève que les marchés financiers sont un peu agités en ce moment, « et ça, c’est un message que le président Trump écoute ». /sma