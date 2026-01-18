Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel est « un lieu magique »

Un défi jugé « très stimulant ». Gabriel Grossert a endossé le rôle de directeur du Centre Dürrenmatt Neuchâtel depuis le 1er janvier. Âgé de 34 ans, il a succédé à Madeleine Betschart qui a pris sa retraite. Gabriel Grossert travaillait déjà au sein de l’institution depuis 2020, notamment comme commissaire d’exposition. S’il connaît le fonctionnement des lieux, il y a malgré tout « beaucoup de nouveautés » à appréhender, dit-il. Il s’est lancé dans cette nouvelle aventure, parce que le Centre Dürrenmatt est « à la croisée de mes centres d’intérêt, de mes domaines de prédilection : la littérature, les arts visuels et les arts vivants », résume-t-il.

Le rôle du musée est de mettre en valeur les œuvres de l’écrivain et peintre Friedrich Dürrenmatt, qui a vécu de nombreuses années dans le Vallon de l’Ermitage, à Neuchâtel. Ce qui séduit Gabriel Grossert dans l’univers de l’artiste c’est « son ironie, son accessibilité et son actualité ». « C’est quelqu’un qui n’hésitait pas à prendre la parole sur les situations de son temps et je pense que cet aspect-là peut être très inspirant », ajoute-t-il.