Madeleine Betschart vit ses derniers moments au Centre Dürrenmatt Neuchâtel

La directrice de l’institution culturelle prend sa retraite à la fin de l’année. Elle ne quittera pas pour autant Friedrich Dürrenmatt qui l’habite depuis une décennie. Gabriel Grosser lui succèdera le 1er janvier.
Une page se tourne au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Madeleine Betschart prend sa retraite à la fin de l’année. Historienne de l’art et archéologue de formation, elle a dirigé l’institution pendant dix ans. Son successeur a été nommé. Il s’agit de Gabriel Grosser. Il entrera en fonction le 1er janvier. Le départ de Madeleine Betschart du Vallon de l’Ermitage coïncide avec la clôture de cette année spéciale consacrée aux 25 ans du centre. Un clin d’œil symbolique, comme elle l’a expliqué vendredi dans La Matinale. Plusieurs expositions ont été organisées. « Ça nous a permis de montrer l’homme derrière l’artiste. » Cette décennie est passée très vite, relève Madeleine Betschart. Avec son équipe, elle a mis « quelques accents, notamment sur la compréhension de cette création entre l’œuvre picturale et littéraire. » Elle met aussi en avant l’ouverture des espaces de vie de Dürrenmatt sous sa direction.
Des liens très forts
Madeleine Betschart a toujours été fascinée par l’œuvre de Dürrenmatt et « je le reste. Je suis vraiment une passionnée de cet écrivain suisse allemand qui s’est installé à Neuchâtel et qui a créé une œuvre germanophone sur un sol francophone. » Elle apprécie également le côté engagé de l’artiste « qui n’a pas hésité à prendre la parole par rapport à la tournure du monde du 20e siècle. » Quitter le Centre Dürrenmatt ne va pas être facile pour Madeleine Betschart. « Je pense que je vais emmener Friedrich Dürrenmatt avec moi. » Madeleine Betschart va sans doute continuer à faire quelques recherches sur l’homme, l’écrivain et l’artiste. /sma