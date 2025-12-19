Madeleine Betschart vit ses derniers moments au Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Une page se tourne au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Madeleine Betschart prend sa retraite à la fin de l’année. Historienne de l’art et archéologue de formation, elle a dirigé l’institution pendant dix ans. Son successeur a été nommé. Il s’agit de Gabriel Grosser. Il entrera en fonction le 1er janvier. Le départ de Madeleine Betschart du Vallon de l’Ermitage coïncide avec la clôture de cette année spéciale consacrée aux 25 ans du centre. Un clin d’œil symbolique, comme elle l’a expliqué vendredi dans La Matinale. Plusieurs expositions ont été organisées. « Ça nous a permis de montrer l’homme derrière l’artiste. » Cette décennie est passée très vite, relève Madeleine Betschart. Avec son équipe, elle a mis « quelques accents, notamment sur la compréhension de cette création entre l’œuvre picturale et littéraire. » Elle met aussi en avant l’ouverture des espaces de vie de Dürrenmatt sous sa direction.