Art Môtiers prépare une édition toujours impertinente mais plus accessible

Une serre se dresse déjà au pied des arbres, dans une prairie enneigée. Il s’agit de la première œuvre arrivée pour Art Môtiers, tandis que les créations voisines ne prendront place qu’entre avril et mai. L’exposition en plein air a sélectionné 33 artistes ou collectifs pour sa 9e édition qui se tiendra du 20 juin au 20 septembre 2026.

Une nouveauté cette année : le comité d’organisation prépare un parcours adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Le chemin reliant Les Saugettes (au pied de la cascade) au stand de tir sera recouvert de bois broyé ; un pont sera aussi élargi. Emil Margot, le président de l’association Môtiers - Art en plein air, estime que ces adaptations étaient nécessaires pour rendre l’art accessible à toutes et tous. « Nous avons beaucoup de familles, donc il était important que des poussettes puissent circuler, et d’inclure aussi les personnes à mobilité réduite », explique-t-il.