« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

La Coupe du monde masculine se poursuit à Wengen ce week-end avec les mythiques courses du Lauberhorn. De vendredi à dimanche, la station bernoise verra se dérouler un super-G, une descente et un slalom. Le Nidwaldien Marco Odermatt est favori dans les disciplines de vitesse. Lydiane Guenat est notre envoyée spéciale à Wengen pour cette 96e édition de l’étape de Coupe du monde de ski alpin.
Wengen commence à fourmiller. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans la station bernoise jusqu’à dimanche pour assister à la 96e édition des mythiques courses du Lauberhorn de Coupe du monde de ski alpin. Lydiane Guenat, notre envoyée spéciale à Wengen, est revenue vendredi dans La Matinale sur l’état de la piste en raison des températures relativement douces. Elle s’est entretenue mercredi avec les skieurs suisses qui ont relevé que le haut de la piste est bon. « La partie moins exposée au soleil (…) est bonne, voire même très bonne, selon Justin Murisier. (…) Ça se gâte un petit peu dans la dernière partie (…), la partie plus plate. » Les Suisses ont aussi répété qu’il était très fréquent d’avoir un revêtement très différent entre le haut et le bas. « Maintenant, c’est à eux et à leur service man de trouver les bons réglages sur leurs skis pour pouvoir libérer complètement leur talent, leur vitesse et réaliser de grosses performances. »
Marco Odermatt, favori des courses de vitesse
Les courses de vitesse ont lieu vendredi et samedi. Marco Odermatt est le grand favori. « Il est très régulier et aura soif de victoire parce qu’il n’a gagné qu’une seule fois dans la discipline cet hiver. (…) Il n’a aussi qu’une victoire à Wengen en Super G. » Franjo von Allmen, qui s’est imposé à Wengen l’année dernière, est un autre favori. Le régional de l’étape « a vécu un début de saison en demi-teinte, mais reste sur un podium fin décembre. » Il faudra se méfier de l’Autrichien Vincent Kriechmayr et des Italiens, Mattia Casse, Giovanni Franzoni et Dominik Paris. « Les Transalpins qui sont bons en super-G, mais qui seront encore meilleurs demain (ndlr : samedi) en descente, même si le grand favori reste Marco Odermatt. »
Le slalom de dimanche est une fois de plus très ouvert. Lydiane Guenat relève que dans cette discipline, il faut regarder du côté des Français et des Norvégiens. « On peut nommer Paco Rassat, Clément Noël, Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen qui réalisent tous un hiver assez dingue jusqu’à présent. L’outsider principal est le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. » Sans oublier les Suisses : le champion du monde de la spécialité, Loïc Meillard qui aura sa chance dimanche. Lydiane Guenat se permet de rêver à un doublé suisse avec le premier podium de Coupe du monde du Genevois Tanguy Nef. /sma