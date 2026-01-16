« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

Marco Odermatt, favori des courses de vitesse

Les courses de vitesse ont lieu vendredi et samedi. Marco Odermatt est le grand favori. « Il est très régulier et aura soif de victoire parce qu’il n’a gagné qu’une seule fois dans la discipline cet hiver. (…) Il n’a aussi qu’une victoire à Wengen en Super G. » Franjo von Allmen, qui s’est imposé à Wengen l’année dernière, est un autre favori. Le régional de l’étape « a vécu un début de saison en demi-teinte, mais reste sur un podium fin décembre. » Il faudra se méfier de l’Autrichien Vincent Kriechmayr et des Italiens, Mattia Casse, Giovanni Franzoni et Dominik Paris. « Les Transalpins qui sont bons en super-G, mais qui seront encore meilleurs demain (ndlr : samedi) en descente, même si le grand favori reste Marco Odermatt. »

Le slalom de dimanche est une fois de plus très ouvert. Lydiane Guenat relève que dans cette discipline, il faut regarder du côté des Français et des Norvégiens. « On peut nommer Paco Rassat, Clément Noël, Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen qui réalisent tous un hiver assez dingue jusqu’à présent. L’outsider principal est le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. » Sans oublier les Suisses : le champion du monde de la spécialité, Loïc Meillard qui aura sa chance dimanche. Lydiane Guenat se permet de rêver à un doublé suisse avec le premier podium de Coupe du monde du Genevois Tanguy Nef. /sma