En Amazonie, le changement climatique ne menace pas seulement la végétation. Selon une étude récente publiée par les autorités brésiliennes, les centrales hydroélectriques pourraient, en effet, perdre jusqu’à 40% de leur production dans les prochaines années. En cause : la baisse du volume des pluies. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :
« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil
Le réchauffement climatique va fortement diminuer la production des centrales hydroélectriques ...
RTN
