« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

En Amazonie, le changement climatique ne menace pas seulement la végétation. Selon une étude récente publiée par les autorités brésiliennes, les centrales hydroélectriques pourraient, en effet, perdre jusqu’à 40% de leur production dans les prochaines années. En cause : la baisse du volume des pluies. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

