Le Canton de Neuchâtel interdit les engins pyrotechniques dans les établissements publics

Le Conseil d’État annonce ce vendredi diverses mesures pour renforcer la sécurité dans les ...
Le Canton de Neuchâtel interdit les engins pyrotechniques dans les établissements publics

Le Conseil d’État annonce ce vendredi diverses mesures pour renforcer la sécurité dans les bars et discothèques de la région, en écho à la tragédie de Crans-Montana.

Les engins pyrotechniques seront désormais interdits en intérieur dans les bars et discothèques de la région. (photo : libre de droit) Les engins pyrotechniques seront désormais interdits en intérieur dans les bars et discothèques de la région. (photo : libre de droit)

Les règles de sécurité dans les établissements publics sont renforcées dans le canton de Neuchâtel. En réponse à une question du député PLR Blaise Courvoisier sur la problématique, après la tragédie du Constellation à Crans-Montana, le Conseil d’État annonce ce vendredi avoir pris plusieurs mesures. Il interdit dès à présent l’usage de tout engin pyrotechnique dans les locaux fermés des établissements publics. Les bougies et les engins dotés de LED restent admis. À cela s’ajoute « le resserrement des contrôles des établissements à risque par les communes à une fréquence de deux ans (quatre ans pour les établissements à risques modérés). Une surveillance régulière permettra de vérifier que les conditions d’exploitation restent sûres, notamment si des modifications mineures des locaux ou du mobilier ont été effectuées », peut-on lire dans la réponse écrite du Conseil d’État transmise aux membres du Grand Conseil. 

Pour permettre le suivi et la bonne surveillance des établissements à risque élevé, un monitorage obligatoire des contrôles de prévention incendie des communes devra être remis au canton (ECAP). D’ici à fin 2026, les Communes devront aussi avoir contrôlé les bars, clubs et discothèques sises sur leur territoire. Il s’agit d’une septantaine d’établissements.

Il est encore noté « qu’un premier état de situation sera effectué début 2027, à savoir si des mesures complémentaires sont nécessaires, voire de nouvelles répartitions de compétences entre canton et communes ».


Inspections en cours

Le gouvernement neuchâtelois précise encore qu’à la suite du drame de Crans-Montana, « des contrôles ciblés complémentaires sont actuellement menés conjointement entre la police du commerce (SCAV) et les responsables de prévention incendie des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, depuis le 12 janvier et jusqu’à la fin du mois. La priorité est mise sur la dizaine d’établissements publics de nuit, clubs, discothèques et bars disposant de locaux au sous-sol, incluant notamment des espaces de danse publique, l’utilisation de sonorisation et des animations particulières. Les locaux, ouverts ou fermés, situés sur plusieurs étages ou à une certaine hauteur, seront également inspectés », toujours selon le document du Conseil d’État. /jpp 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Musée des Beaux-Arts à l’honneur sur les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le Musée des Beaux-Arts à l’honneur sur les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 12:35

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:29

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

Articles les plus lus

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:29

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31