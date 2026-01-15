La Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées annonce la nomination d’Alain Hirschi au poste de Président de la direction. Âgé de 47 ans et domicilié à Neuchâtel, il entrera en fonction le 1er avril 2026. Actuel directeur de la région Suisse romande et Tessin à la Banque Baloise SA, il bénéficie d’une solide expérience dans le secteur bancaire, acquise notamment durant onze ans au Credit Suisse à Neuchâtel, indique un communiqué de Raiffeisen publié ce jeudi. Le Conseil d’administration salue son expertise, sa connaissance du tissu régional et son leadership, des atouts clés pour accompagner le développement futur de la banque. Dans l’intervalle, le communiqué indique que l’intérim a été assuré avec succès par l’ensemble du comité de direction. /comm-ero
Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
Le nouveau Président de la direction prendra ses fonctions le 1er avril 2026 à la tête de l’établissement ...
