Fin du parcage gratuit à Neuchâtel : accueil mitigé des commerçants

Accueil mitigé des commerçants face à la nouvelle politique de stationnement en ville de Neuchâtel. Environ 350 places de parc actuellement en zone bleue vont se transformer en places blanches avec horodateurs, comme c’est déjà le cas dans le quartier des Beaux-Arts. C’est essentiellement la partie située à l’est du centre-ville qui est concernée. Il s’agit de la 3e étape d’un plan de stationnement validé en 2008 par le Conseil général.

Les quelques commerçants interrogés espèrent que ce changement permettra une meilleure rotation des véhicules au profit de leurs clients. En revanche, ils déplorent la suppression des 30 premières minutes gratuites de parcage qui se profile aussi.

Cette mesure est un « mauvais signal », selon Bernard Schneider, président de l’association de commerçants Neuchâtel Centre. « Une fois de plus, on va dire que Neuchâtel ça coûte et c’est compliqué », avec le risque de voir les clients fuir le centre-ville, dit-il.

Cet avis est partagé par Bénédicte Wildhaber, directrice de Médi-Lum. Son commerce est installé au faubourg de l’Hôpital, l’une des rues concernées par ce changement. « On voit beaucoup de prix extrêmement bas dans les parkings de centres commerciaux et c’est une concurrence qui est difficile à tenir », estime-t-elle. La fin des 30 premières minutes gratuites vient ainsi encore pénaliser le centre-ville, selon elle.