L’Iran est secoué par une vague de contestation qui prend de plus en plus d’ampleur. Des manifestations sont organisées depuis une dizaine de jours dans tout le pays. Les protestataires dénoncent l’incapacité du régime iranien, et en particulier du guide suprême Ali Khamenei, à gérer la crise économique. Selon une ONG, au moins 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation qui est réprimée par les autorités. Un millier d’autres ont été arrêtées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran
L’Iran est secoué par une vague de contestation qui prend de plus en plus d’ampleur. Des manifestations sont organisées depuis une dizaine de jours dans tout le pays. Les protestataires dénoncent l’incapacité du régime iranien, et en particulier du guide suprême Ali Khamenei, à gérer la crise économique. Selon une ONG, au moins 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation qui est réprimée par les autorités. Un millier d’autres ont été arrêtées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :
Sur le même sujet
- 12.12.2025 - 10:58 « Le monde en cause » : un football brésilien pas comme les autres
- 28.11.2025 - 10:46 « Le monde en cause » : les trottinettes en libre accès sur la sellette à Bruxelles
- 21.11.2025 - 09:00 « Le monde en cause » : la crise politique se prolonge au Kosovo
- 14.11.2025 - 13:03 « Le monde en cause » : l’enjeu de la COP30 pour les pays pauvres
- 07.11.2025 - 13:26 « Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres
Actualités suivantes
Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 09:36
Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 07:00
Articles les plus lus
Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions
Région • Actualisé le 09.01.2026 - 07:00
Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
Région • Actualisé le 08.01.2026 - 16:49