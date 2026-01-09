« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Des manifestations se déroulent depuis une dizaine de jours dans de nombreuses villes du pays ...
« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

Des manifestations se déroulent depuis une dizaine de jours dans de nombreuses villes du pays. La population critique la gestion de la crise économique par le guide suprême Ali Khamenei.

La population iranienne descend dans la rue depuis une dizaine de jours. (Photo : EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). La population iranienne descend dans la rue depuis une dizaine de jours. (Photo : EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

L’Iran est secoué par une vague de contestation qui prend de plus en plus d’ampleur. Des manifestations sont organisées depuis une dizaine de jours dans tout le pays. Les protestataires dénoncent l’incapacité du régime iranien, et en particulier du guide suprême Ali Khamenei, à gérer la crise économique. Selon une ONG, au moins 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation qui est réprimée par les autorités. Un millier d’autres ont été arrêtées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre

Le chômage progresse à 4,8 % dans le canton de Neuchâtel en décembre

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 09:36

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 07:00

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:31

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Articles les plus lus

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 08:31

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:10

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:49

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36