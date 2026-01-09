« Le monde en cause » : une nouvelle vague de contestation en Iran

L’Iran est secoué par une vague de contestation qui prend de plus en plus d’ampleur. Des manifestations sont organisées depuis une dizaine de jours dans tout le pays. Les protestataires dénoncent l’incapacité du régime iranien, et en particulier du guide suprême Ali Khamenei, à gérer la crise économique. Selon une ONG, au moins 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation qui est réprimée par les autorités. Un millier d’autres ont été arrêtées. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

