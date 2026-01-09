Cérémonie d’hommage pour Crans-Montana

Une cérémonie d’hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana se déroule à Martigny ce vendredi dès 13h45. Un millier d’invités est attendu, dont les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis ainsi que les représentants d’une trentaine de pays. À 14h, les clochers de toute la Suisse sonneront pour marquer un temps de recueillement et de solidarité envers les victimes et leurs proches.