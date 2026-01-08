Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Un immeuble a été évacué ce jeudi et la circulation interrompue sur une petite partie du Pod à La Chaux-de-Fonds à cause d’une fuite de gaz détectée sur le réseau. Une vingtaine de personnes ont dû sortir du bâtiment situé au 105 de l’avenue Léopold-Robert à titre préventif. Il n’y a eu aucun blessé. L’intervention a commencé en fin de matinée et la situation s’est normalisée vers 14 heures. Trois véhicules de pompiers, trois patrouilles de la Police neuchâteloise et plusieurs agents de la Sécurité publique sont intervenus sur place. /comm-vco