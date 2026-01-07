Crystel Graf et Frédéric Mairy seront à Martigny vendredi

Le Conseil d’État neuchâtelois rendra hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana à l’occasion de la journée de deuil national. Deux membres de l’exécutif cantonal seront présents à la cérémonie d’hommage en Valais vendredi. Une minute de silence sera également observée à 14h00.

Une délégation neuchâteloise sera présente vendredi à Martigny pour rendre hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. (Photo : EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Une délégation neuchâteloise sera présente vendredi à Martigny pour rendre hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. (Photo : EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Le Canton de Neuchâtel rendra hommage aux victimes de Crans-Montana dans le cadre de la journée de deuil national. La présidente du Conseil d’État, Crystel Graf, et le vice-président, Frédéric Mairy, se rendront vendredi à Martigny pour la cérémonie officielle d’hommage. La délégation neuchâteloise entend ainsi témoigner de son soutien face à ce terrible drame.

Une minute de silence 

Sur les coups de 14h00 vendredi, toutes les cloches des églises suisses sonneront durant cinq minutes. Au même moment, l’administration cantonale et les établissements de formation observeront une minute de silence. La population est également invitée à respecter ce moment de recueillement.

Le Conseil d’État sera aussi représenté par la cheffe du Département de l’économie et de la cohésion sociale, Florence Nater, lors de la célébration œcuménique prévue à la Collégiale vendredi, de 14h00 à 14h30. Le drapeau neuchâtelois restera en berne jusqu’à lundi prochain sur le Château de Neuchâtel, en signe de solidarité. /comm-yca


