À la Fleur de Lys, la pizza règne depuis 60 ans

C’est la plus ancienne pizzeria de la ville de Neuchâtel encore en activité. En 2026, la Fleur de Lys célèbre ses 60 ans d’existence. Pour l’occasion, la famille Bongiovanni, propriétaire de l’établissement, prévoit de mettre sur pied de nombreuses animations au fil de l’année.
« Les recettes ici ne changent pas et les clients viennent pour cela. C’est l’une des raisons pour laquelle la pizzeria de la Fleur de Lys demeure une adresse reconnue pour tous celles et ceux qui veulent manger italien en ville de Neuchâtel. » Voilà comment la famille Bongiovanni, propriétaire de l’établissement depuis 2022, qualifie ce qui fait le succès des lieux depuis 60 ans.
Fabio Bongiovanni s’est plongé dans l’histoire de cet établissement qui a un long passé. D’abord auberge, puis hôtel, restaurant et, depuis le 26 janvier 1966, pizzeria. « On y a dormi, mangé, depuis de nombreux siècles, puisque la première mention d’une auberge à cet endroit-là date de 1742 », souligne-t-il en s’appuyant sur les informations de la Feuille d’Avis de Neuchâtel (FAN). Elle s’appelait alors l’Auberge de l’Ancre, faisant référence au lac tout proche vu qu’à cette époque l’eau arrivait au pied de l’immeuble. « L’hôtel de la Fleur de Lys porte son nom depuis 1815 au moins », peut-on lire dans un article de la FAN datant du 25 janvier 1966.
Fabio Bongiovanni : « À notre connaissance, c’est la plus ancienne pizzeria en activité de la ville de Neuchâtel. »
« Un lieu mythique »
Ce restaurant a « du charme, une identité et est populaire », décrivent les actuels propriétaires. « On est un peu serré, ça parle fort, on vient y manger des plats réconfortants et on est dans un cadre un peu vintage. Ici se rencontrent des familles, des grands-parents, des enfants, de jeunes couples qui sortent pour la première fois ou encore ceux qui viennent fêter en nombre leur anniversaire avec leur pizza offerte. Bref toutes les générations se côtoient autour des tables de la Fleur de Lys », lance Fabio Bongiovanni.
Autre spécificité de l’établissement, ses jours et horaires d’ouverture très larges : les seules fois où il est fermé sont le 25 décembre, le 1er janvier à midi et trois semaines en été. « Et on peut y venir manger tôt, jusqu’à tard. Le dimanche, on est un des seuls établissements ouverts en ville de Neuchâtel. Pour tourner, il y a besoin d’un gros volume de clients, c’est pourquoi le service est rapide. C’est aussi une marque de fabrique », ajoute-t-il.
Quant à la carte, au fil des décennies, elle n’a pas beaucoup changé. « Je crois que c’est assez rassurant pour les clients », pense Fabio Bongiovanni. D’ailleurs, pour illustrer le temps qui semble figé à la Fleur de Lys, le numéro de téléphone est toujours le même qu’il y a 60 ans, se terminant par 30 30.
« Ah si on changeait la moindre chose dans une des recettes, les habitués la trouveraient toujours. »
La Fleur de Lys compte une douzaine d’employés. « Leur fidélité, leur bienveillance envers les clients, ce sens de l’accueil sont une grande force », tient encore à relever Fabio Bongiovanni. Exemple avec le responsable de la pizzeria qui est présent depuis 28 ans.
Un programme de festivités étalé sur toute l’année
Pour célébrer les 60 ans de l’établissement, diverses activités sont prévues tout au long de l’année, conclut Fabio Bongiovanni. « Il y aura notamment des ateliers pizzas pour les enfants. »
« Des surprises, des évènements, des activités, des soirées de fête sont prévus pour faire plaisir à la clientèle. »
/jpp