À la Fleur de Lys, la pizza règne depuis 60 ans

« Un lieu mythique »

Ce restaurant a « du charme, une identité et est populaire », décrivent les actuels propriétaires. « On est un peu serré, ça parle fort, on vient y manger des plats réconfortants et on est dans un cadre un peu vintage. Ici se rencontrent des familles, des grands-parents, des enfants, de jeunes couples qui sortent pour la première fois ou encore ceux qui viennent fêter en nombre leur anniversaire avec leur pizza offerte. Bref toutes les générations se côtoient autour des tables de la Fleur de Lys », lance Fabio Bongiovanni.

Autre spécificité de l’établissement, ses jours et horaires d’ouverture très larges : les seules fois où il est fermé sont le 25 décembre, le 1er janvier à midi et trois semaines en été. « Et on peut y venir manger tôt, jusqu’à tard. Le dimanche, on est un des seuls établissements ouverts en ville de Neuchâtel. Pour tourner, il y a besoin d’un gros volume de clients, c’est pourquoi le service est rapide. C’est aussi une marque de fabrique », ajoute-t-il.

Quant à la carte, au fil des décennies, elle n’a pas beaucoup changé. « Je crois que c’est assez rassurant pour les clients », pense Fabio Bongiovanni. D’ailleurs, pour illustrer le temps qui semble figé à la Fleur de Lys, le numéro de téléphone est toujours le même qu’il y a 60 ans, se terminant par 30 30.