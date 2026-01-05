L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

Nouvelle étape en vue de la rénovation du collège du Mail à Neuchâtel. Le projet a été mis à l’enquête publique jusqu’au 19 janvier, de même que la création d’une école provisoire qui accueillera les élèves durant les travaux. Cette structure modulaire abritera 23 classes sur les terrains de beach-volley de la plaine du Mail. Le terrain de basket et le fitness urbain resteront quant à eux accessibles aux utilisateurs des lieux. Le coût de l’ensemble du projet est estimé à 52 millions de francs.
L’école secondaire du Mail avait été construite entre les années 1964 et 1970. Ses deux pyramides emblématiques présentent aujourd’hui des signes de vieillesse avec des toitures qui fuient et une isolation insuffisante. Elles seront rénovées l’une après l’autre, indique Etienne Bourqui, secrétaire général de l’EOREN, le syndicat intercommunal qui chapeaute l’école obligatoire de la région de Neuchâtel. « L’ensemble des élèves ne pourront pas tenir dans les 23 salles de classe provisoires », explique-t-il.
Les travaux porteront essentiellement sur l’assainissement énergétique des deux pyramides et du bâtiment qui les relie entre elles. Une remise aux normes est aussi prévue en matière de sécurité face aux incendies et sur le plan sismique.
Etienne Bourqui : « Le collège souffre de plusieurs maux. Il accuse plus de 50 ans d’âge. »
L’architecture particulière des lieux sera conservée
Le collège du Mail a été mis sous protection en février 2025. Son aspect général ne changera donc que très peu à l’issue des rénovations. Les façades seront entièrement nettoyées. Les pyramides, ainsi que les rampes et les puits de lumière intérieurs seront conservés.
« L’aspect général sera maintenu »
Luca Bertolini, chef de projet au sein du bureau d’architectes AAPA (Atelier Aeby Perneger et Associés), précise que « l’isolation se fera par l’intérieur ». Certaines fenêtres seront entièrement changées, tandis que pour d’autres, seul le vitrage sera renouvelé. Cela permettra de réduire « de plus de la moitié le besoin de chaleur pour le chauffage », dit-il.
Du point de vue sécuritaire, « un concept de désenfumage a été prévu », indique Luca Bertolini. Les éventuelles fumées seront aspirées vers le puits central et « tirées en haut par des ventilateurs installés en toiture », ajoute-t-il, en plus de l’installation d’un système d’extinction basé sur des sprinklers.
Treize salles de classe supplémentaires en perspective
Les rénovations permettront aussi de créer 13 salles de classe supplémentaires pour arriver à un total de 57. Luca Bertolini explique notamment que « le secrétariat général déménagera à Mail IV », soit le bâtiment qui abrite aujourd’hui la piscine et trois salles de sport, ce qui permettra de dégager de l’espace pour l’enseignement. Aujourd’hui, le collège du Mail compte 577 élèves et pourrait en accueillir 200 de plus à l’horizon 2035, selon Etienne Bourqui. Le bâtiment de Mail IV fera quant à lui l’objet de rénovations ultérieurement.
Des nouveautés se profilent tout de même : un sas d’entrée sera créé pour accéder à l’aula, ainsi qu’« une nouvelle liaison permettant de circuler entre les deux bâtiments », explique Luca Bertolini. À l’avenir, les élèves ne seront ainsi plus obligés de passer par l’extérieur pour relier une pyramide à l’autre. Si tout se passe comme prévu, les travaux démarreront en août 2027 pour une durée de trois ans. /sbm