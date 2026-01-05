L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

Nouvelle étape en vue de la rénovation du collège du Mail à Neuchâtel. Le projet a été mis à l’enquête publique jusqu’au 19 janvier, de même que la création d’une école provisoire qui accueillera les élèves durant les travaux. Cette structure modulaire abritera 23 classes sur les terrains de beach-volley de la plaine du Mail. Le terrain de basket et le fitness urbain resteront quant à eux accessibles aux utilisateurs des lieux. Le coût de l’ensemble du projet est estimé à 52 millions de francs.

L’école secondaire du Mail avait été construite entre les années 1964 et 1970. Ses deux pyramides emblématiques présentent aujourd’hui des signes de vieillesse avec des toitures qui fuient et une isolation insuffisante. Elles seront rénovées l’une après l’autre, indique Etienne Bourqui, secrétaire général de l’EOREN, le syndicat intercommunal qui chapeaute l’école obligatoire de la région de Neuchâtel. « L’ensemble des élèves ne pourront pas tenir dans les 23 salles de classe provisoires », explique-t-il.

Les travaux porteront essentiellement sur l’assainissement énergétique des deux pyramides et du bâtiment qui les relie entre elles. Une remise aux normes est aussi prévue en matière de sécurité face aux incendies et sur le plan sismique.