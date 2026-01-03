Drame de Crans-Montana : drapeau neuchâtelois en berne

Le Canton de Neuchâtel tient à afficher sa solidarité avec les victimes, ainsi que leurs proches ...
Drame de Crans-Montana : drapeau neuchâtelois en berne

Le Canton de Neuchâtel tient à afficher sa solidarité avec les victimes, ainsi que leurs proches, de l'incendie meurtrier de la nuit de Nouvel An.  

Le drapeau neuchâtelois en berne pendant cinq jours en signe de solidarité avec les victimes du drame de Crans-Montana et leurs proches (photo : instagram, Canton de Neuchâtel) Le drapeau neuchâtelois en berne pendant cinq jours en signe de solidarité avec les victimes du drame de Crans-Montana et leurs proches (photo : instagram, Canton de Neuchâtel)

Le Canton de Neuchâtel affiche sa solidarité avec les victimes, ainsi que leurs proches, de l'incendie meurtrier de la nuit de Nouvel An à Crans-Montana. Le drapeau neuchâtelois a été mis en berne au château de Neuchâtel pour une durée de cinq jours. « Par ce geste symbolique, le Conseil d’Etat neuchâtelois exprime sa compassion et son soutien à la population valaisanne, aux autorités concernées ainsi qu’à toutes les personnes touchées par cette tragédie. (…) Il salue l’engagement des services de secours, des forces de sécurité et de l’ensemble des personnes mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle et accompagner les victimes et leurs familles », peut-on lire sur instagram. /vco  


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Neuchâtelois Jean-Paul Ros rejoint la justice fédérale

Le Neuchâtelois Jean-Paul Ros rejoint la justice fédérale

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 11:00

Le Conseil d’État livre ses pistes d’amélioration pour l’école neuchâteloise

Le Conseil d’État livre ses pistes d’amélioration pour l’école neuchâteloise

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:12

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:15

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:14

Articles les plus lus

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 16:31

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:14

Le Conseil d’État livre ses pistes d’amélioration pour l’école neuchâteloise

Le Conseil d’État livre ses pistes d’amélioration pour l’école neuchâteloise

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:12

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:15

Rétrospective 2025

Rétrospective 2025

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 12:00

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 16:31

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 17:14

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.01.2026 - 16:15

Nez rouge moins sollicité cette année

Nez rouge moins sollicité cette année

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 11:36

Rétrospective 2025

Rétrospective 2025

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 12:00

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 16:31

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 11:01