Drame de Crans-Montana : drapeau neuchâtelois en berne

Le Canton de Neuchâtel affiche sa solidarité avec les victimes, ainsi que leurs proches, de l'incendie meurtrier de la nuit de Nouvel An à Crans-Montana. Le drapeau neuchâtelois a été mis en berne au château de Neuchâtel pour une durée de cinq jours. « Par ce geste symbolique, le Conseil d’Etat neuchâtelois exprime sa compassion et son soutien à la population valaisanne, aux autorités concernées ainsi qu’à toutes les personnes touchées par cette tragédie. (…) Il salue l’engagement des services de secours, des forces de sécurité et de l’ensemble des personnes mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle et accompagner les victimes et leurs familles », peut-on lire sur instagram. /vco