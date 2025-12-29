Le Jardin botanique de Neuchâtel articulera son année 2026 avec des marionnettes

Permettre au public d’exprimer la part de sauvage qui est en soi à travers les marionnettes. C’est ce que proposera le Jardin botanique au courant de l’année 2026 afin de préparer l’arrivée d’une exposition sur les coulisses du film d’animation « Sauvages » du réalisateur suisse Claude Barras.

Sorti l’année passée et sélectionné au Festival de Cannes, ce film a la particularité d’utiliser une technique de stop-motion qui met en scène des figurines avec une prise image par image. Ces bonshommes expriment la voix de la forêt en émettant un message contre la déforestation sur l’île de Bornéo. Un message qui a parlé à Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, qui confie que « dans le monde entier on a des problèmes de disparition des forêts. »