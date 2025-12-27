Quel sort pour les sapins invendus après Noël ?

Ils se vendent par milliers dans le canton pendant tout le mois de décembre. Beaucoup de Neuchâteloises et de Neuchâtelois achètent leurs sapins de Noël en grandes surfaces. Des petits, des gros, des grands, il y en a pour tous les goûts. Mais une fois Noël passé, que deviennent les arbres n’ayant pas trouvé preneurs ? Et bien pour la plupart ils bénéficient d’une nouvelle vie. Après le 25 décembre, les magasins Landi du canton de Neuchâtel enregistrent en moyenne 3 % de perte sur les plus de 3 000 sapins vendus chaque année. L’enseigne donne une part de ses restes à une entreprise forestière. Les arbres sont donc transformés en copeaux. L’autre partie est livrée au Zoo du domaine de « Bel-Air » au Landeron, pour nourrir les animaux. Les enseignes Coop et Jumbo pour leur part affirment que seuls quelques arbres par année ne trouvent pas preneur, sans vouloir communiquer de chiffres précis. Ces invendus sont en grande partie donnés à des parcs animaliers, le reste est composté, précise l’enseigne. À la Migros, le topo est un peu différent, les arbres de Noël ont aussi une deuxième vie. Fabrice Aubert, responsable communication chez Migros Neuchâtel-Fribourg nous explique :
Fabrice Aubert : « Ils vont être recyclés en énergie. »
« Le but c’est qu’il ne reste aucun sapin. »
Même si la plupart des invendus sont recyclés d’une manière ou d’une autre, le but des enseignes est quand même de vendre le maximum de sapin et d’éviter les restes, comme le rappel Fabrice Aubert.
« On va tout le temps suivre les ventes. »
En moyenne, la Migros vend plusieurs milliers de sapins en décembre et environ 5 à 10% de pertes sont comptabilisées chaque année. Mais 2025 était un peu particulier : le 17 décembre, la Migros avait déjà dépassé le nombre de sapins vendu l’année précédente.
« On a mis en place des mini marchés de Noël. »
Coop et Jumbo font état de ventes stables ces dernières années dans le canton de Neuchâtel. Seul Landi a vendu un peu moins de sapin que l’année dernière. La cause : la fermeture temporaire du magasin de Cornaux, en cours de rénovation. /crb