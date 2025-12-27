Quel sort pour les sapins invendus après Noël ?

Ils se vendent par milliers dans le canton pendant tout le mois de décembre. Beaucoup de Neuchâteloises et de Neuchâtelois achètent leurs sapins de Noël en grandes surfaces. Des petits, des gros, des grands, il y en a pour tous les goûts. Mais une fois Noël passé, que deviennent les arbres n’ayant pas trouvé preneurs ? Et bien pour la plupart ils bénéficient d’une nouvelle vie. Après le 25 décembre, les magasins Landi du canton de Neuchâtel enregistrent en moyenne 3 % de perte sur les plus de 3 000 sapins vendus chaque année. L’enseigne donne une part de ses restes à une entreprise forestière. Les arbres sont donc transformés en copeaux. L’autre partie est livrée au Zoo du domaine de « Bel-Air » au Landeron, pour nourrir les animaux. Les enseignes Coop et Jumbo pour leur part affirment que seuls quelques arbres par année ne trouvent pas preneur, sans vouloir communiquer de chiffres précis. Ces invendus sont en grande partie donnés à des parcs animaliers, le reste est composté, précise l’enseigne. À la Migros, le topo est un peu différent, les arbres de Noël ont aussi une deuxième vie. Fabrice Aubert, responsable communication chez Migros Neuchâtel-Fribourg nous explique :